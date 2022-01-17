شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. أبل تضيف جهاز MacBook Pro 2012 لقائمة المنتجات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل أضافت جهاز MacBook آخر إلى قائمة المنتجات القديمة هذا الشهر، فوفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها شركة MacRumors ، أضاف عملاق التكنولوجيا طراز منتصف 2012 من MacBook Pro مقاس 13 بوصة إلى قائمة المنتجات القديمة في 31 ديسمبر.

وتضيف Apple بانتظام الأجهزة إلى القائمة القديمة التي توقفت عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات، ومع ذلك ، تواصل متاجر Apple Stores ومقدمو الخدمة المعتمدون من أبل تقديم إصلاحات للمنتجات القديمة لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتم إطلاق MacBook Pro الذي تخطط هذه الشركة لإضافته إلى القائمة القديمة في يونيو 2012 وكان آخر جهاز Mac مزود بمحرك أقراص CD / DVD مدمج تم بيعه بواسطة أبل، وكان الجهاز متاحًا للشراء حتى أكتوبر 2016، وقد تم بيعه كخيار أقل سعرًا إلى جانب جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة مع شاشة Retina.

واستمر الكمبيوتر المحمول في تلقي الدعم من أبل حتى عام 2020، وقد أسقطت شركة التكنولوجيا العملاقة دعمها لجهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة مع macOS Big Sur، وبحسب ما ورد أضافت الشركة أيضًا iPhone 6 Plus في نفس القائمة.

وتم إطلاق الهاتف الذكي من قبل الشركة في سبتمبر 2014 جنبًا إلى جنب مع iPhone 6، بينما أوقفت الشركة iPhone 6 Plus في عام 2016 ، كان iPhone 6 متاحًا في مناطق قليلة حتى عام 2018. كان iPhone 6 Plus أحد أشهر الهواتف الذكية باعت الشركة من أي وقت مضى ، بفضل الشاشة الأكبر مقاس 5.5 بوصة.