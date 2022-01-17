العملات الرقمية.. بيتكوين تتراجع وكاردانو تواصل مكاسبها القوية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 04:09 مساءً - تراجعت، اليوم الإثنين، أسعار العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم وبينانس كوين، فيما واصلت عملة كاردانو مكاسبها القوية.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 0.87% إلى 2.05 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية في السوق 10002 عملات.

وواصلت عملة كاردانو مكاسبها القوية التي تجاوزت 10% في بداية تعاملات اليوم، لتصبح بذلك أكثر العملات الرقمية ارتفاعا على الإطلاق خلال تداولات أخر 7 أيام، حيث تقترتب من مكاسب 30%.

في الوقت نفسه خسرت بيتكوين العملة الرقمية الأشهر” بيتكوين” دعم الحيتان عبر عمليات شراء مكثفة التي توقفت منذ عدة أيام، لكنها صعدت في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.34%.

يُطلق اسم الحيتان على الأشخاص الذين يملكون مبالغ كبيرة من “بيتكوين”، ويشكلون مصدر قلق كبير للمستثمرين، إذ إنهم قادرون على التسبّب في هبوط أسعار هذه العملة من خلال بيعهم لجزء فقط مما يمتلكونه منها.

جدير بالذكر أن جاري جينسلر رئيس “لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” طالب في وقت سابق “الكونجرس” بتزويد اللجنة بمزيد من الصلاحيات لمراقبة تداول العملات المشفرة وإقراضها ومنصات تداولها.

وحسب تقرير حديث، فإن 73% من المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات يعتقدون أن منح لجنة الأوراق المالية والبورصات تلك الصلاحيات سيكون له تأثير إيجابي على سعر الأصول المشفرة والرقمية، بينما يعتقد 32% أنه سيكون له تأثير إيجابي للغاية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.96% ليصل إلى 42773.08 دولار.

وفقد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.70% إلى 3277.15 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.08% لتصل إلى 485.06 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 10.61% ليسجل 1.52 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.13% إلى 0.7657 دولار.

في حين نزل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.83% إلى 26.76 دولار.

وخسر سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.23% إلى 0.1711 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.38% ليصل إلى 148.60 دولار.

ونزل سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.37% إلى 25.07 دولار.