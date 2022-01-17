«صقيع وثلوج وأمطار».. «الأرصاد» تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعه القادمة حيث تشهد البلاد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وسيكون الطقس مائل للبرودة على جنوبي سيناء والصعيد شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

ويشهد طقس اليوم الإثنين 17 يناير: أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وخليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس غداً الثلاثاء 18 يناير:

تظهر شبورة مائية من 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً على مناطق من السواحل الشماليه على فترات متقطعه.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة كالتالى :

الإثنين 17 يناير:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 08

السواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 06

جنوب الصعيد العظمى 17 والصغرى 08

الثلاثاء 18 يناير:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 09

السواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 05

جنوب الصعيد العظمى 19 والصغرى 08