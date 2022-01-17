شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء: المواطنون ساعدوا فى اكتشاف كوكب يشبه المشترى على بعد 379 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب الكثير من العمل المنجز في علم الفلك تعاون مجموعات كبيرة من الأشخاص والعمل معًا لتحقيق اكتشافات جديدة، في حين أن معظم هذا العمل يقوم به علماء فلك محترفون، إلا أن هناك بعض المناسبات التي يساعد فيها أفراد الجمهور أيضًا.

وفى الآونة الأخيرة، ساعد العلماء المواطنون في تمشيط البيانات من تلسكوب ناسا لتحديد كوكب غازي عملاق يقع على بعد 379 سنة ضوئية، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

واستخدم فريق العلماء المواطنين بيانات من القمر الصناعي Transiting Exoplanet Survey Satellite، أو TESS، لتحديد هوية الكوكب TOI-2180 b الذى يدور حول نجم له كتلة مماثلة لشمسنا، ويستمر عامه 261 يومًا مما يجعله أحد عمالقة الغاز البعيدة المكتشفة خارج النظام الشمسى.

وقال توم جاكوبس، أحد العلماء المواطنين الذين تطوعوا للمشروع، في بيان : "كان اكتشاف ونشر TOI-2180 b جهدًا جماعيًا عظيمًا لإثبات أن علماء الفلك المحترفين والعلماء المواطنين المخضرمين يمكنهم العمل معًا بنجاح قائلا إنه التآزر فى أفضل حالاته."

ويتم رصد العديد من الكواكب الخارجية من خلال البحث عن حالات العبور، أو الأوقات التى يمر فيها كوكب بين نجم والأرض، ويمكن أن يخبر الانخفاض فى سطوع النجم علماء الفلك عن خصائص الكوكب، ومع ذلك فإن هذا يتطلب التلسكوب والكوكب والنجم ليكون مصطفًا بعناية كما أنه يعمل بشكل أفضل مع الكواكب القريبة من نجومها.

وقالت الباحثة ديانا دراغومير: "مع هذا الاكتشاف الجديد ندفع أيضًا حدود أنواع الكواكب التي يمكننا استخراجها من أرصاد TESS، ولم يتم تصميم TESS تحديدًا للعثور على مثل هذه الكواكب الخارجية ذات المدار الطويل، ولكن فريقنا، بمساعدة العلماء المواطنين يستخرجون هذه الأحجار الكريمة النادرة بالرغم من ذلك."

وعادةً ما يتم رصد العبور بواسطة خوارزميات الكمبيوتر، ولكن في هذه الحالة نظرًا لأنه يدور بعيدًا عن نجمه، فقد قام الكوكب بعبور واحد فقط في البيانات، وهذا هو المكان الذي جاء فيه العلماء المواطنون، وساعدوا في تحديد الكواكب الخارجية المحتملة بناءً على منحنيات الضوء، أو الرسوم البيانية للسطوع من نجم بمرور الوقت.

وقال الباحث الزميل بول دالبا: "الجهد اليدوي الذي بذلوه مهم حقًا ومثير للإعجاب حقًا لأنه من الصعب بالفعل كتابة رمز يمكنه المرور عبر مليون منحنى ضوئي وتحديد أحداث النقل الفردي بشكل موثوق". "هذا أحد المجالات حيث لا يزال البشر يتغلبون على الكود."

والآن كل من المهنيين والعلماء المواطنين حريصون على رؤية ما يجدون عندما يرصد TESS نفس النجم مرة أخرى في فبراير عندما يأملون في العثور على تأكيد لمدار الكوكب.

وقال جاكوبس: "نحن نحب المساهمة في العلم، وأنا أحب هذا النوع من المسح، مع العلم أن المرء في منطقة جديدة غير مكتشفة لم يرها أى إنسان من قبل." .