شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 إعدادات للهواتف الذكية بنظام أندرويد يجب تغييرها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء إعداد هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، تمر بعدة خطوات تهدف إلى تخصيص تجربتك، حيث تسمح أجهزة أندرويد بمزيد من ميزات التخصيص عند مقارنتها بأجهزة iOS، وبينما يمكن الوصول إلى معظم هذه الميزات وتعديلها بسهولة، إلا أن هناك العديد من الميزات في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي يمكن أن تؤثر على الأمان والأداء العام للجهاز.

وعادةً ما يتم تمكين هذه الميزات تلقائيًا وقد يكون لها تأثير سلبي على الجهاز، وفيما يلي قائمة بهذه الميزات على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد والتي يجب عليك تغييرها الآن.

- قم بإيقاف تشغيل تخصيص الإعلانات تحاول Google تتبع أنشطتك عبر الإنترنت لتظهر لك إعلانات أكثر تخصيصًا تستند إلى اهتماماتك، إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد ، فيجب أن تكون قد شاهدت إعلانات ذات صلة باستفسارات البحث والاهتمامات ، وذلك لأن Google تتعقب الأشياء التي تقضي معظم وقتك فيها، وإذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة ، فيمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى الإعدادات

> Google> الإعلانات> انقر على "إلغاء الاشتراك في تخصيص الإعلانات".





- إخفاء المعلومات الحساسة من شاشة القفلمع إطلاق أندرويد 5.0 ، أضافت Google ميزة تتيح للمستخدمين التفاعل مع الإشعارات مباشرة من شاشة القفل، وفي حين أن الميزة مفيدة للغاية ويجدها العديد من المستخدمين مريحة ، إلا أنها قد تكون أيضًا مصدر قلق كبير للخصوصية.

ولإخفاء المعلومات الحساسة من شاشة القفل ، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> التطبيق والإشعارات> الإشعارات وإيقاف تشغيل "الإشعارات الحساسة".





- تعطيل اختصارات التطبيقات التلقائيةكإعداد افتراضي ، كلما قمت بتنزيل تطبيق على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك من خلال متجر Play ، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء اختصار للشاشة الرئيسية، لكن ليس كل تطبيق تقوم بتثبيته على هاتفك الذكي مهمًا بدرجة كافية ليتم وضعه على الشاشة الرئيسية.

لتعطيل اختصارات التطبيقات التلقائية ، عليك أولاً الضغط لفترة طويلة على شاشتك الرئيسية> انقر فوق إعدادات الصفحة الرئيسية> قم بإيقاف تشغيل خيار إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية.





- تغيير أذونات التطبيقلأداء وظائف معينة ، تطلب التطبيقات إذنك للوصول إلى التفاصيل الحساسة. في معظم الأحيان ، ترتبط هذه الأذونات بالبلوتوث وجهات الاتصال والكاميرا والميكروفون والموقع. نظرًا لأن التطبيقات لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح دون الحصول على إذن ، فإن معظمها يمنح الوصول إلى المعلومات الحساسة لمجرد الوصول إلى الميزات الموجودة في التطبيق.

لتغيير أذونات التطبيق لتطبيقات معينة ، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات> انقر فوق التطبيق لرؤية الأذونات التي منحتها وتغييرها.





- تقييد استخدام بيانات الخلفيةيمكن للتطبيقات الموجودة على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد استخدام بيانات الهاتف لتحديث وحدة التغذية أو تحميل المحتوى في الخلفية حتى لا تضيع وقتك عند الوصول إلى التطبيق. عادةً ما يقلل الوقت المستغرق لتحميل المحتوى الجديد على أحد التطبيقات. على الرغم من أن الميزة مفيدة للغاية وتجعل هاتفك الذكي سريعًا ، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من استهلاك البيانات.

وللقيام بذلك ، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات> تحديد أحد التطبيقات ، ثم الإعدادات> بيانات الجوال و Wi-Fi> بيانات الخلفية.





-البحث عن شبكات Wi-Fi و Bluetoothهناك العديد من الميزات على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تستهلك طاقة البطارية سراً حتى دون علمك، ويعد المسح الضوئي لشبكة Wi-Fi ومسح Bluetooth من هذه الميزات.

تقوم هذه الميزات بالبحث عن شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth بالقرب من الهاتف الذكي حتى عند تعطيل Wi-Fi و Bluetooth. لإيقاف تشغيل ميزة المسح هذه ، توجه إلى الإعدادات> الموقع> مسح Wi-Fi والإعدادات> الموقع> مسح Bluetooth ، وقم بإيقاف تشغيل البحث عن Wi-Fi ومسح Bluetooth.