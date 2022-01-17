شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مبنى جوجل الجديد بقيمة مليار دولار فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنفق جوجل مليار دولار على مبنى إداري جديد في لندن في رهان كبير على عودة موظفيها إلى أماكن العمل، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة، أنها تشتري مشروع تطوير Central Saint Giles في وسط لندن، وقال رونان هاريس، نائب رئيس جوجل في المملكة المتحدة وأيرلندا في بيان، إن شراء المشروع سيسمح لجوجل بزيادة عدد الموظفين من 6400 إلى 10000 في البلاد.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، نقدم أبرز المعلومات عن المبنى الإدارى الجديد في نقاط بسيطة:

1- المكتب سيشمل مناطق هادئة، وصالات، وفرق عمل للتعاون بين الزملاء.

2- توجد مساحات عمل في الهواء الطلق حتى يتمكن الموظفون من العمل في الهواء الطلق.

3- وفقًا لتقرير الفاينانشيال تايمز، ستكون هناك أيضًا مساحات "لإشعال النار" للموظفين، وهذه المساحات عبارة عن غرف اجتماعات دائرية لمكالمات الفيديو داخل المبنى.

4- المكتب الذي تبلغ تكلفته مليار دولار سيتم استخدامه كمكان للتعاون الشخصي والتواصل.

5- وظفت شركة وادي السيليكون ما يقرب من 700 شخص آخر في العام الماضي لذلك تريد مساحة أوسع لاستقبال العاملين خاصة مع عودتهم للعمل بالمكتب بعد التخفيف من أزمة كورونا.