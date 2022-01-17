شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مبنى جوجل الجديد بقيمة مليار دولار فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، نقدم أبرز المعلومات عن المبنى الإدارى الجديد في نقاط بسيطة:
1- المكتب سيشمل مناطق هادئة، وصالات، وفرق عمل للتعاون بين الزملاء.
2- توجد مساحات عمل في الهواء الطلق حتى يتمكن الموظفون من العمل في الهواء الطلق.
3- وفقًا لتقرير الفاينانشيال تايمز، ستكون هناك أيضًا مساحات "لإشعال النار" للموظفين، وهذه المساحات عبارة عن غرف اجتماعات دائرية لمكالمات الفيديو داخل المبنى.
4- المكتب الذي تبلغ تكلفته مليار دولار سيتم استخدامه كمكان للتعاون الشخصي والتواصل.
5- وظفت شركة وادي السيليكون ما يقرب من 700 شخص آخر في العام الماضي لذلك تريد مساحة أوسع لاستقبال العاملين خاصة مع عودتهم للعمل بالمكتب بعد التخفيف من أزمة كورونا.