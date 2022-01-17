شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفى أو تعطل علامة ‘online’ لحسابك على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثير من المستخدمين أن منصة انستجرام تكشف للأشخاص الذين تتابعهم آخر مرة كنت فيها نشطًا على التطبيق، حيث تكشف ميزة "حالة النشاط" في انستجرام حالتك على الإنترنت على منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta.

وتتوفر ميزة مماثلة أيضًا على منصات المراسلة الأخرى مثل - WhatsApp وFacebook Messenger، حيث يعرض خيار الحالة المستخدمين الذين لديك DMed ، وآخر مرة كنت نشطًا فيها وما إذا كنت نشطًا حاليًا.

وإذا تبعك شخص ما ولكنك لا تتابعه، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من رؤية نشاطك، حيث يمكنك أيضًا العثور على حالة متابعيك عندما تذهب إلى الرسائل المباشرة الخاصة بك.

وعلى الرغم من تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي على جميع حسابات انستجرام، فمن الأفضل التحقق منها وتوخي الحذر، ومن خلال تعطيل مؤشر انستجرام عبر الإنترنت ، يمكنك التصفح بحرية عبر النظام الأساسي دون الخوف من المتابعة.

وإذا كان لديك حسابات انستجرام متعددة ، فيجب عليك تعطيل هذه الوظيفة لكل حساب على حدة، وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لتعطيل حالة ‘online’ لحسابك على انستجرام

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز Android أو iOS، انتقل إلى قسم ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

2. اضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة وحدد الإعدادات من القائمة.

3. انتقل إلى الخصوصية وابحث عن حالة النشاط.



أما على الويب: 4. ستجد هنا مفتاح تبديل لخيار إظهار حالة النشاط (والذي يتم تمكينه افتراضيًا). يمكنك استخدام مفتاح التبديل لإيقاف تشغيله.أما على الويب: 1. قم بزيارة موقع انستجرام على متصفح الكمبيوتر الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. انقر على أيقونة صورة الملف الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك وانتقل إلى الإعدادات.

3. ابحث عن خيار الخصوصية والأمان هنا وانقر عليه. لتعطيل الوظيفة، يجب عليك إلغاء تحديد المربع الموجود بجوار خيار إظهار حالة النشاط.