شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل النقل بين التطبيقات على نظام 15 iOS بهاتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه يمكنك سحب المحتوى من تطبيق إلى آخر من خلال نظام 15 iOS بهاتف أيفون، فعلى سبيل المثال، يمكنك سحب صورة من تطبيق الصور وإفلاتها في رسالة في تطبيق الرسائل ببساطة، فكل ما يتطلبه الأمر هو القيام بالقليل من الحركات عبر الإصبع على الشاشة، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إدراج صورة من تطبيق الصور إلى تطبيق الرسائل كيفية إدراج صورة من تطبيق الصور إلى تطبيق الرسائل - افتح تطبيق الصور وابحث عن الصورة التي تريد مشاركتها.

- اضغط مع الاستمرار فوق الصورة، ثم ابدأ في سحبها حتى تتحرك قليلاً داخل التطبيق.

- بدون رفع هذا الإصبع، استخدم إصبعًا مختلفًا لتحريك التطبيق لأعلى للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

- افتح تطبيق الرسائل مع الاستمرار في الضغط على الصورة بإصبعك الأصلي.

- أخيراً حرر الصورة في الرسالة التي تريد لصقها فيها، وسترى علامة زائد خضراء في الجزء العلوي الأيمن من الصورة عندما يكون ذلك ما تريد، اتركها.