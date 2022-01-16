شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحظر شخص من مراسلتك عبر البريد الإلكترونى Gmail؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني على Gmail من شخص لا تريد أن تسمع منه، فيمكنك حظره، وسيؤدي هذا تلقائيًّا إلى حذف أي رسائل تتلقاها من عنوان البريد الإلكتروني هذا، وهنا نرصد لك كل الخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ما عليك سوى فتح رسالة بريد إلكتروني تلقيتها من الشخص الذي تريد حظره، والضغط فوق النقاط الثلاث بجوار الزر "رد"، ثم تحديد "حظر".

ويمكن بدلاً من ذلك، إذا رأيت خيار إلغاء الاشتراك، فاضغط فوقه، وسيخرجك من القائمة البريدية التي جاء منها البريد الإلكتروني.

أما إذا كنت تريد إلغاء حظر هذا البريد لاحقًا، فاستخدم موقع Gmail على الويب للضغط فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق "عرض جميع الإعدادات".

ويمكنك في صفحة الإعدادات التي تفتح، أن تضغط على عوامل التصفية والعناوين المحظورة، ثم اضغط على إلغاء الحظر بجوار الشخص الذي تريد الاستماع إليه مرة أخرى.