شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستحوذ على مبنى فى لندن مقابل مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا إنفقت مليار دولار لشراء مبنى في وسط لندن حيث تستأجره حاليًا ، مما يدل على ثقتها في مستقبل المكتب كمكان للعمل، حسبما قالت الشركة مؤخرا، وتخطط شركة جوجل، التي توظف 6400 شخص في بريطانيا ، لتجديد عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لمكاتبها داخل مشروع سنترال سانت جايلز الذي تشتريه، بالقرب من كوفنت جاردن في وسط لندن.

وقالت روث بورات، المديرة المالية لشركة Alphabet التابعة لشركة Google: "لقد تشرفت بالعمل في المملكة المتحدة لما يقرب من 20 عامًا ، ويعكس شراءنا لتطوير Central Saint Giles التزامنا المستمر بنمو البلاد ونجاحها"، وتخطط Google لتجديد المبنى بحيث يتم تكييفه للعمل الجماعي شخصيًا ويحتوي على غرف اجتماعات للعمل المختلط ، بالإضافة إلى توفير مساحة أكبر للأفراد.

وقالت الشركة: إن التجديد الجديد سيشمل أيضًا مساحات عمل مغطاة في الهواء الطلق لتمكين العمل في الهواء الطلق، وقالت جوجل إنها ستمتلك في نهاية المطاف طاقة استيعابية تبلغ 10000 عامل في مواقعها في المملكة المتحدة ، بما في ذلك واحد يجري تطويره في منطقة كينغز كروس القريبة في لندن.

وقال وزير المالية ريشي سوناك في بيان: "هذا الاستثمار في الوظائف من جوجل هو تصويت كبير على الثقة في المملكة المتحدة كمركز تكنولوجي رائد عالميًا"، وقالت Google الشهر الماضي إنها تؤجل خطتها للعودة إلى المكتب على مستوى العالم وسط مخاوف متزايدة بشأن متغير Omicron لفيروس كورونا.

وكان مبنى سنترال سانت جايلز مملوكًا لمشروع مشترك بين ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت ريل أسيتس وشركة ميتسوبيشي إستيت لندن المحدودة.