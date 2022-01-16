هاتف جديد من “بلاك فيو”.. للاستخدامات الشاقة ويتحمل السقوط من الارتفاعات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة “بلاك فيو” عن إطلاق هاتفها الذكي بي في 8800 (BV8800) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف BV8800 الجديد يدعم المعيار MIL-STD-810H وفئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر دون ضرر مع المقاومة الجيدة للغبار والماء، كما أن الشركة تروج للهاتف الجديد من خلال خيار التقاط الصور تحت الماء.

دقة عالية

ويشتمل الهاتف الجديد على شاشة قياس 6.58 بوصة بدقة وضوح 2408× 1080 بيكسل، مع معدل تحديث صورة 90 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع 480 قنديلة/م2.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Helio G96 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

وتم تزويد الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للعمق، بينما تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 20 ميجابيكسل والمعتمدة على مصباحين بالأشعة تحت الحمراء.

ويزن الهاتف الجديد 365 جراما، ويأتي بأبعاد 176.2×83.5 ملم، وسمك 17.7 ملم، مع دعم بطاقة SIM المزدوجة. ويستند الجهاز على بطارية سعة 8380 مللي أمبير ساعة، يتم شحنها بقدرة تصل إلى 33 وات.

ويمكن أيضا استخدام الهاتف BV8800 كباوربانك لشحن الأجهزة المتصلة عبر تقنية الشحن العكسي. ويشتمل الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع وزر قابل للتهيئة حسب الرغبة ومقياس ضغط رقمي ووحدة GNSS وNFC.

وتعتبر شركة بلاك فيو حديثة العهد حيث تأسست في عام 2013، وعلى عكس بقية الشركات العالمية مثل سامسونج وآبل وسوني وغيرها، فإن بلاك فيو قد إتخذت طريقاً مختلفاً وتعهدت بأن تصنع أفضل الهواتف الذكية بأقل الأسعار مع الضمان المعتاد كأي شركة أخرى.

تعود الشركة لمؤسسها “زو مينج”، والذي يؤمن بأن إبتكار تكنولوجيا بمواصفات هائلة، لا يحتاج لثروة.

وصنّعت الشركة عدة هواتف ذكية حتى الآن، ومن أبرز الهواتف التي أطلقتها الشركة مؤخراً، هاتف بلاك فيو 5000 (BV5000)، والذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 5.1 والذي يسمى (Andorid 5.1) ، ويسمى هذا النظام “لولي بوب – Lollipop”.