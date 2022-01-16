فيديو.. سماعة لاسلكية من وان بلس مستوحاة من فيلم “سيد الخواتم”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

سماعة لا سلكية من وان بلس

كشفت شركة “وان بلس” الإصدار الخاص Mithril Special Edition من سماعتها اللاسلكية Buds Pro.

وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار الخاص Mithril Special Edition من السماعة اللاسلكية Buds Pro يتلألأ بمظهر فضي لامع على غرار المعدن الخيال “Mithril” في سلسلة أفلام “سيد الخواتم” الشهيرة.

عزل الضوضاء

وتتصل السماعة اللاسلكية Buds Pro بالهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 5.2، وتمتاز بوظيفة عزل الضوضاء الفعالة (ANC)، وتوفر صوتا فائق الجودة بفضل تقنية Dolby Atmos.

كما تمتاز السماعة اللاسلكية Buds Pro بوضع خاص للألعاب، والذي يعمل على تقليل زمن التأخير إلى 94 مللي ثانية، بينما تصل فترة تشغيل البطارية مع علبة الشحن إلى 38 ساعة. ويتم الشحن إما بواسطة كابل USB-C أو عبر تقنية Qi اللاسلكية.

ووان بلس (OnePlus)‏ هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية، يقع مقرها في شنجن، غوانغدونغ. أسسها بيت لاو (الرئيس التنفيذي) وكارل بي في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وتخدم الشركة رسمياً 34 دولة ومنطقة حول العالم اعتباراً من يوليو 2018، حيث أصدروا العديد من الهواتف، من بين منتجات أخرى.

وتمتلك شركة أوبو حالياً غالبية أسهمها كمساهم وحيد لها، وهي شركة تابعة لبي بي كي إليكترونيكس إلى جانب كل من أوبو وريلمي وفيفو. ومع ذلك، فإن كلاً من ون بلس وأوبو تنفيان أن تكون ون بلس شركة تابعة وأنهما شركتان مستقلتان، على الرغم من تأكيد ون بلس أنها تستخدم خط التصنيع الخاص بأوبو، وتشترك في جزء من موارد سلسلة التوريد مع أوبو.