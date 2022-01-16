شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مايكروسوفت تختبر تصميما جديدا لتطبيق Your Phone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة مايكروسوفت تعمل حاليًا على تحديث مظهر تطبيق Your Phone لنظام التشغيل Windows 11، حيث شهدت أحدث التغييرات الإخطارات من صفحتها الخاصة في الشريط الجانبي الأيسر من التطبيق، وقائمة الصفحات (الرسائل والصور والتطبيقات) في الأعلى.

وتختبر الشركة الآن مظهرًا جديدًا لواجهة المكالمات الهاتفية في التطبيق، والتي تحول الكمبيوتر المحمول إلى سماعة رأس بلوتوث لهاتفك الذكي، ويتضمن هذا التحديث نافذة مكالمة جارية جديدة مع رموز وخطوط محدثة وتغييرات أخرى في واجهة المستخدم تتماشى مع التصميم المحسّن لنظام التشغيل Windows 11.

ويجب ملاحظة أن المظهر الجديد متاح للمطلعين على Windows 11 Build 22533 ، ويجب طرحه في النهاية لجميع مستخدمي Windows 11.