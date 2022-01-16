شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد السير فى الفضاء الروسى خارج محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم اثنان من رواد الفضاء الروس بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع لإعداد وحدة محطة فضاء روسية للمهام المستقبلية، وستقوم وكالة ناسا ببث مباشر للسير فى الفضاء بالكامل، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ماذا تتوقع من السير فى الفضاء وسيشارك رائدا فضاء روسيان فى عملية السير فى الفضاء يوم الأربعاء 19 يناير لتجهيز وحدة Prichal الجديدة بالمحطة لاستقبال المركبات الفضائية.

وكتبت وكالة ناسا فى بيان: "سيبدأ قائد البعثة 66 أنطون شكابليروف ومهندس الطيران بيوتر دوبروف من روسكوزموس السير فى الفضاء المخطط لسبع ساعات من خلال الخروج من وحدة Poisk على الجانب المواجه للفضاء من الجزء الروسي من المحطة، وأثناء السير فى الفضاء سيقوم رواد الفضاء بتركيب الدرابزين، وهوائيات الالتقاء، وكاميرا تليفزيونية، وكافة أهداف رسو السفن فى Prichal ، والتي رُسِمت تلقائيًا في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض في نوفمبر."

وإذا كنت تخطط لمشاهدة السير في الفضاء، فيمكنك تمييز رواد الفضاء عن بعضهم البعض من خلال بدلات الفضاء التي سيرتدونها، وكتبت ناسا: "سيعمل شكابليروف كعضو طاقم خارج المركبة رقم 1 (EV1) وسيرتدي بدلة الفضاء الروسية Orlan مع خطوط حمراء"، وسترتدي دوبروف بدلة فضاء بخطوط زرقاء كعضو طاقم خارج المركبة 2 (EV2)، كما ستكون هذه ثالث رحلة سير فى الفضاء في مسيرة شكابليروف والرابعة لدوبروف، وسيكون أول سير فى الفضاء فى المحطة فى عام 2022 هو السير فى الفضاء رقم 246 لتجميع المحطة الفضائية وصيانتها وترقيتها ".

كيف تشاهد السير فى الفضاء سيُعرض السير في الفضاء على تلفزيون ناسا يوم الأربعاء 19 يناير، وتبدأ التغطية في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يبدأ السير في الفضاء في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقى، ومن المتوقع أن يستغرق السير فى الفضاء 7.5 ساعة، مع استمرار التغطية طوال الوقت.