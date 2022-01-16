شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار كمامة FaceBit تستطيع قياس معدل ضربات القلب والبيانات الصحية لمرتديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تشعر بالسعادة لأن أقنعة الوجه جزء من الحياة اليومية خلال وباء COVID-19، لكنها قد تكون مفيدة قريبًا لأكثر من حماية الآخرين ونفسك، حيث طور باحثون في جامعة نورث وسترن (بما في ذلك مبتكر Game Boy الخالي من البطاريات Josiah Hester) مستشعر قناع الوجه "FaceBit" الذي يمكنه تتبع مجموعة كبيرة من البيانات الصحية من داخل قناع N95، وفقا لتقرير engadged التقنى.

ويمكن للوحدة المتصلة مغناطيسيًا قياس معدل ضربات القلب باستخدام حركات الرأس الدقيقة الناتجة عن ضخ الدم، ويمكنها اكتشاف التسربات أو الملاءمة الضعيفة من خلال البحث عن الانخفاضات المفاجئة فى مقاومة القناع.

وهذه القياسات بدورها، يمكن أن تساعد المستشعر في اكتشاف عدد كبير من الحالات الأخرى، ويمكن أن تتيح لك بيانات القلب والتنفس معرفة متى تشعر بالتوتر وتحتاج إلى استراحة، وعلى الرغم من أن المستشعر لن يحل محل اختبار التوافق N95، إلا أنه قادر بما يكفى لمساعدتك فى الحفاظ على هذة الملاءمة على مدار يوم طويل.

ولا تضطر إلى شحن المستشعر أيضًا، بينما توجد بطارية في النموذج الأولي، ويستخدم المستشعر قوة التنفس والحرارة والحركة والشمس لإطالة عمر القناع إلى 11 يومًا، ويريد Hester في النهاية أن يكون القناع خاليًا من البطارية.

وسيحتاج FaceBit إلى إجراء تجارب سريرية واختبارات أخرى قبل أن يصبح جاهزًا للاستخدام في العالم الحقيقي، ومع ذلك فقد أصدر فريق Hester بالفعل رمز المشروع والأجهزة للجمهور لمساعدة الآخرين في بنائه والتحقق منه على الرغم من أنك ربما لن تشتري واحدة من هذه المنتجات للاستخدام الشخصي، فقد يكون من المهم للمستشفيات الحريصة على الحفاظ على سلامة العمال ومنع الإرهاق خلال نوبات العمل الطويلة.