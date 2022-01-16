فيسبوك يسمح بالاعلان عن صفحات 'السحر والشعوذة' في العراق

وذكر المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة اقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا عقلانية لاشخاص يزعمون انهم (دكتور) او (شيخ) او (روحاني) او (معالج) يقومون باعمال تتجاوز حدود العلم والعقل وحتى الدين".واعرب المركز عن استغرابه لـ"وجود هذه الصفحات ضمن منصة (فيسبوك)، فضلاً عن السماح بالاعلانات الممولة لهذا الصفحات رغم انها تخالف معايير فيسبوك التي تمنع وجود الحسابات الاحتيالية التي تخدع الناس".

واضاف المركز ان "فيسبوك يناقض قوانينه فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث تؤكد الشركة في معايير سياستها على منع نشر عمليات الاحتيال التي تحدث على أرض الواقع أو التي تعتمد على الروحانيات أو النورانيات بحسب نص الشركة الوارد في موقعها الرسمي المتعلق بمبادئ الشفافية وسياسات النشر".



ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC "منصة فيسبوك لاعادة النظر في معايير قبوله للاعلانات في العراق وضرورة اخضاعها للفحص الدقيق والمراجعة الصحيحة قبل ان يتم الموافقة عليها وظهور محتواها امام ملايين المستخدمين".