شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة مطاعم صينية تستخدم روبوتات لتقديم الطعام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت سلسلة مطاعم صينية في شمال غرب إنجلترا إلى استخدام العمالة الروبوتية بعد معاناتهم من أجل الحصول على موظفين خلال جائحة كوفيد، ولجأت لـ BellaBot واحد في كل من المطاعم الأربعة في ليفربول وسانت هيلينز وبولتون وويجان، لتقديم الطعام للرواد.

ووفقا ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثبتت الروبوتات بالفعل شعبيتها لدى رواد المطعم، وكانت تكلفة الروبوتات ذات الوجه الودود هى 20000 دولار.

واجه المطعم، مثله مثل العديد من المطاعم الأخرى في جميع أنحاء العالم، صراعًا مع انخفاض عدد الموظفين منذ إعادة افتتاحه بعد الوباء، كما زاد الأمر سوءًا بسبب اضطرار الموظفين للعزل بسبب متغير Omicron من Covid.

قال المتحدث باسم البوفيه الصيني ديفيد رامسدن إن BellaBot أثبت أنه حل جديد لمشكلة التوظيف المستمرة، وأوضح أن "العملاء يحبونه"، مضيفًا "لدينا أشخاص يعملون لقطات TikTok، ويقول آخرون إن الأطفال يحبون الروبوت.

وأكد المتحدث، "أنه أمر غريب ومثير للاهتمام حقًا.. سيجذب الناس للمجيء إلى المطعم لمشاهدة تقديم الروبوت.. إنه جذب جيد للناس إلى المطاعم".

كما تأتي العائلات على وجه التحديد لرؤية الروبوت، وعندما يصادف عيد ميلاد شخص ما، يمكن للروبوت أن ينضم إلى الطاقم البشري على الطاولة ليغني عيد ميلاد سعيد للرواد.