مايكروسوفت تحول هواتف آيفون وأجهزة آيباد إلى أجهزة لاسلكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

كشفت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية ميزة تحول هواتف “آيفون” الذكية وحواسيب “آيباد” اللوحية ‏إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية تقليدية.‏

وقامت “مايكروسوفت” بتضمين الميزة من خلال تطبيقها للمراسلة “تيمز”، الذي يحوّل “آيفون” و”آيباد” إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة إنترنت لاسلكية “واي فاي”، بحسب بيان رسمي.

وكانت الميزة متوافرة في تطبيق “مايكروسوفت تيمز” قبل عامين، ولكن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” فقط.

وكانت “مايكروسوفت” وفرت هذه الميزة في المقام الأول للعاملين في الخطوط الأمامية مع بداية انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وكذلك الموظفين الذين يواجهون العملاء ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.

ولا تزال ميزة تحويل الأجهزة الذكية الحديثة إلى جهاز لاسلكي قديم نادرة في تطبيقات الاتصالات.

ويتيح تطبيق “واتسآب” تسجيل مقتطفات من الصوت يمكن إرسالها أو استلامها، كما أطلقت شركة “آبل” الميزة في ساعتها الذكية عام 2018، باستخدام “اضغط لتتحدث” عبر مكالمة “فيس تايم” صوتية.