شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح الرسائل المعلقة على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Snapchat برنامج مراسلة مفضل للكثيرين، ولكن قد تظهر بعض الرسائل أحيانا على أنها معلقة، وتبقى الخلاصة بسهم رمادى باهت، وأيًا كان الشخص الذي أرسلت Snap إليه، فمن المحتمل ألا يراه، وهنا نرصد لك ما تعنيه هذه الرسالة "المعلقة" الغامضة وكيفية إصلاحها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



ماذا تعني كلمة "معلق" على Snapchat؟ ماذا تعني كلمة "معلق" على Snapchat؟ تعني كلمة "معلق" أن Snapchat تعلم أنك تحاول إرسال رسالة، لكن لا يمكنك إكمال الطلب، ولعل السبب الأكثر شيوعًا لذلك هو أن الشخص الذي تحاول إرسال Snap إليه لم يقم بإضافتك كصديق.

سيحظر Snapchat أي رسائل مرسلة إليك من قبل شخص غير صديق، وسيعطي المرسل الرسالة المعلقة.

حتى إذا كنت قد أرسلت طلب صداقة إلى الشخص الذي تحاول الاتصال به، فلن تختفي الرسالة المعلقة حتى يقوم بإضافتك.

إذا كنت متأكدًا من أنك صديق على Snapchat مع هذا الشخص، ولكنك لا تزال ترى الرسالة المعلقة، فقد يعني ذلك أنه قام بإلغاء صداقتك.

تحقق من ملفه الشخصي لمعرفة ما إذا كان هناك قوائم تسمى "محفوظة في مرفقات الدردشة والمحادثة"، إذا لم ترَ هذه القوائم في ملفه الشخصي، فهذا يعني أنك لست صديقًا.

لكن تركك في وضع "معلق" لا يعني دائمًا حذف الصداقة، ففي بعض الحالات، قد يكون مجرد خطأ في Snapchat.



كيفية إصلاح الرسالة "المعلقة" على Snapchat كيفية إصلاح الرسالة "المعلقة" على Snapchat يجب أولا أن تتحقق من اتصالك بالإنترنت، فيمكن أن تتسبب الإشارة الضعيفة في العبث بـ Snaps، مما يخدع التطبيق ليعتقد أن رسائلك لا يمكن أن تمر.

اقترب أكثر من جهاز توجيه Wi-Fi، واعد ضبطه، واتصل بإشارة جديدة أيًا كان ما سيوفر لك أفضل اتصال.

يجب عليك أيضًا إعادة تشغيل Snapchat، واسحب لأعلى من أسفل شاشة هاتفك لرؤية كل تطبيق تفتحه، ثم اسحب Snapchat من الشاشة لإغلاقه بالكامل، وإذا لم يفلح ذلك، اعد تشغيل هاتفك نفسه أيضًا.

قم بإلغاء تثبيت تطبيق Snapchat وتنزيله مرة أخرى من متجر التطبيقات بجهازك في حال عدم جدوى الطرق السابقة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى، ولكن هذا بالتأكيد سيؤدي إلى تحديث جميع رسائلك المعلقة.

كما يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان Snapchat معطلاً أو يعاني من انقطاع الخدمة، فعندما تكون هناك مشكلة في خوادم Snapchat، فإنهم ينشرون عنها على صفحة Twitter لدعم Snapchat.