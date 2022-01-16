شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطالب المستخدمين بتثبيت iOS 15 .. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا موقفًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتثبيت المستخدمين التحديثات في الوقت المناسب على نظام iOS الخاص بها، حيث لن يوفر تحديثات أمنية للأجهزة التي لم يتم تحديثها إلى iOS 15، وفقًا لتقرير صادر عن Cult of Mac.

وقررت شركة أبل في وقت سابق الاستمرار في إرسال التحديثات الأمنية بشكل منفصل إلى أجهزة iPhone وقالت إنها ستستمر في تسليمها إلى أولئك الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام نظام التشغيل iOS 14 حتى يصبحوا جاهزين لنظام التشغيل iOS 15. في غضون بضعة أشهر ، سيتم عرض هذا العرض على لقد تغيرت الشركة.

والآن، تريد أبل من الجميع الترقية إلى iOS 15. أحدث إصدار هو iOS 15.2.1 وهناك iOS 15.3 في مرحلة تجريبية. وتجدر الإشارة إلى أن 63٪ من مستخدمي أبل قاموا بالفعل بالترقية إلى iOS 15 ، وهو ما يُنظر إليه على أنه نمط اعتماد بطيء.

وتمشيا مع هذه "الوصية" الجديدة ، تعرض أبل الآن iOS 15 فقط كخيار ترقية على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 14، وكان التحديث اختياريًا من قبل ولكن ليس بعد الآن، وأيضًا ، ورد أن الشركة أيضًا "أزالت القدرة على تثبيت إصدارات أخرى من iOS 14."

"لذا ، إذا كنت تقوم بتشغيل iOS 14.8 ، على سبيل المثال. كان من الممكن سابقًا التحديث إلى iOS 14.8.1 وتجاهل iOS 15. الآن ، iOS 14.8.1 ليس خيارًا. إما أن يكون نظام التشغيل iOS 15 وآخر تحسينات الأمان ، أو التمسك بما لديك. "، كما يقول التقرير.

وإذا كنت من مستخدمي iPhone ، فمن الأفضل التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل وإلا سيتم حظر التحديثات الأمنية المخصصة لهاتفك بواسطة أبل. إذا كنت على دراية بكيفية تجاوز المتسللين لجدار حماية أبل بشكل متكرر في السنوات الأخيرة ، فأنت تعلم مدى خطورة عدم حصول هاتفك على تحديثات الأمان.