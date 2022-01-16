شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيم سلامة السيارات الأمريكية تقيم مخاوف السلامة المتعلقة بتسخين سيارات Tesla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم سلامة السيارات في الولايات المتحدة إنها تناقش قضايا التدفئة لبعض سيارات تسلا مع صانع السيارات وتقييم "مخاوف السلامة المحتملة"، حيث اشتكى عدد من مالكي تسلا من فشل مضخات الحرارة في درجات الحرارة شديدة البرودة ، وفقًا لـ Drive Tesla Canada.

وقال التقرير، إن مشاكل التدفئة حدثت حتى بعد أن قامت تسلا في أوائل العام الماضي باستبدال أجهزة الاستشعار المعيبة في مضخات الحرارة في بعض سيارات 2020-2021 موديل 3 وطراز Y لمعالجة المشكلة، وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إنها "على دراية بالمشكلة وتواصل جمع المعلومات ومناقشة المشكلة مع Tesla وتقييم مخاوف السلامة المحتملة."

ولم ترد تسلا على الفور على طلب من رويترز للتعليق، وقال منظم سلامة السيارات الكندي يوم الخميس إنه فتح تحقيقًا في نظام التدفئة والتبريد لسيارات Tesla Model 3 و Model Y بعد 16 شكوى من المستهلكين حول أدائها أثناء الطقس البارد، وقالت هيئة النقل الكندية إنها تشعر بالقلق من أن نظام التدفئة وتكييف الهواء المعطل "قد يؤثر على إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي / إزالة الجليد وبالتالي على رؤية السائق".