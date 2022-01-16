شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أيفون 14 المنتظر سيستخدم شاشة ProMotion فى جميع الإصدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال أيفون على بعد بضعة أشهر من أن يصبح رسميًا، لكن الشائعات بدأت بالظهور على الإنترنت منذ أن أصدرت أبل أيفون 13 العام الماضي، ومن بين كل الشائعات ، كشفت مذكرة بحثية مع Haitong International Securities، ادعى المحلل Jeff Pu أن جميع طرز أيفون 14 ستحتوي على شاشة ProMotion، والتي تتيح معدلات تحديث شاشة متغيرة تصل إلى 120 هرتز.

وحاليًا، فقط طرز Pro في تشكيلة أيفون 13 تتميز بشاشة ProMotion. ولكن إذا تم تصديق جيف، فإن الطرز غير الاحترافية في تشكيلة أيفون 14 ستستفيد أيضًا من عرض معدل التحديث العالي.

ويتوقع المحلل أيضًا أن تقدم جميع طرز أيفون 14 الأربعة ما لا يقل عن 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مقابل 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في تشكيلة أيفون 13 الحالية، ومع ذلك، من غير المرجح أن توسع شركة أبل الاستفادة من زيادة ذاكرة الوصول العشوائي إلى طرز Pro ، لذلك سيتعين عليهم الاستقرار على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، مثل طرازات أيفون 13 Pro الحالية.

وعلاوة على ذلك، تدعي شركة Pu أن طرازات Pro ستحصل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وترقية تخزين من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت. لكي نكون واضحين، فإن 256 جيجابايت هي الحد الأدنى الذي تحصل عليه إذا اخترت شراء أيفون 14 Pro. ومع ذلك ، فإن طرازات أيفون 14 العادية ستبدأ بـ 64 جيجابايت.

وباستثناء تضمين الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، لم يتم تأكيد أي مما قاله بو من قبل تلميحات موثوقة أخرى، وفي الوقت نفسه ، يقال إن شركة آبل ستكشف النقاب عن أيفون 14 في سبتمبر.