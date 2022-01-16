شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قناع وجه يمكنه قياس ضربات القلب ومعدل التنفس والحالة العاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجموعة من الخبراء عن مستشعر ذكي جديد يمكنه تحويل أي قناع وجه إلى جهاز مراقبة صحي على غرار Fitbit، حيث يتم توصيله بقناع الوجه باستخدام مغناطيس صغير ويتتبع معدل تنفس المستخدم ومعدل ضربات القلب ومدة ارتداء القناع وما إذا كان القناع بدأ يسرب، وحتى الحالة العاطفية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن استخدامه من جانب أي شخص لمراقبة صحته، خاصة أن العديد من الولايات والمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة تواصل تفويضات القناع الخاصة بهم.

يمكن استخدام الجهاز خفيف الوزن للتنبؤ بالحالة العاطفية لمرتديها ومستوى التعب، وفقًا لمجموعة مهندسي جامعة نورث وسترن المطورين لـ Facebit.

تنقل الأداة جميع البيانات لاسلكيًا إلى تطبيق هاتف ذكي بحيث يمكن للمستخدمين التحقق من صحتهم في الوقت الفعلي، في حالة تسرب القناع، أو أي مخاطر صحية أخرى مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، يمكن إرسال إشعار فوري إلى المستخدم.

وبينما يتم تشغيل الجهاز الصغير بواسطة بطارية صغيرة، يتم إعادة شحنه باستمرار ببساطة عن طريق قوة أنفاس المستخدم.

كما أنه يتحمل شحنة من الحرارة المنبعثة من مرتديها، وكذلك من الشمس، مما يعني أنه ستستمر لمدة 11 يومًا بين الشحنات الكاملة.

قال المصمم الرئيسي Josiah Hester، أستاذ في التصميم في كلية ماكورميك للهندسة بجامعة نورث وسترن، إنه يريد إنشاء قناع وجه "ذكي" يستهدف المتخصصين في الرعاية الصحية ولا يحتاج إلى توصيله بشكل غير مريح.

أجرى Facebit جولته الأولى من الاختبارات على المتطوعين ، لكنه سيحتاج إلى الخضوع لتجارب سريرية إذا كان سيشمل تنبيهات بشأن تسرب القناع.