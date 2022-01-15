شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستكون أول ساعة ذكية من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) طلب براءة اختراع جديد مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول ساعة ذكية لها، وقد رصدت LetsGo Digital طلب البراءة الرسمي الذي نشرته الويبو في 13 يناير 2022.

ويُظهر طلب براءة الاختراع تصميمات متعددة للساعة الذكية. يتميز أحد التصميمات بشاشة مستطيلة ، بينما يتميز الآخر بشاشة مستديرة. أيضًا ، يتميز كلا التصميمين بشاشة قابلة للفصل وثلاث كاميرات مدمجة والتي ستشمل ماكرو ، ومقربة وعدسة بزاوية واسعة، وستأتي ساعة Meta الذكية أيضًا مع دعم لشاشة أخرى يمكن تبديلها مع الشاشة الرئيسية. أيضًا ، ستحتوي لوحة العرض القابلة للفصل ، وفقًا لطلب براءة الاختراع ، على عدة مستشعرات للكاميرا.

وتُظهر الصور من طلب براءة الاختراع أنه سيتم تأمين الشاشة باستخدام مغناطيسات متعددة موضوعة على الغلاف الأساسي للساعة والذي سيتم توصيله بالحزام، ومن المتوقع أيضًا أن تأتي النسخة المستديرة من الساعة مع نوع من آلية الدوران للسماح للمستخدمين بالكاميرا التي يريدون استخدامها. يوضح طلب براءة الاختراع أنه يلزم ضبط الكاميرا على الساعة 12 لاستخدامها وبمجرد ضبط الكاميرا على 12 ، تصبح الكاميرات الأخرى غير قابلة للاستخدام.

وستتميز الساعة الذكية أيضًا ببعض ميزات اللياقة والرياضة التي تشمل تتبع النشاط ومراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة استشعار درجة حرارة الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تضيف Meta مستشعر الأشعة تحت الحمراء والحركة ومستشعرات التعرف على الأنشطة الأخرى.

أخيرًا ، من المرجح أن تكون الساعة الذكية متوافقة مع أنظمة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويكشف طلب براءة الاختراع عن الكثير من الميزات المثيرة للاهتمام حول أول ساعة ذكية لشركة Meta. لكن ، يبدو الأمر وكأنه مفرط في التفاؤل. سيكون تنفيذ عدة كاميرات تم إعدادها على أجهزة بهذا الحجم أمرًا معقدًا حقًا، ولا تعتبر Meta العلامة التجارية الأكثر "نبيلة" عندما يتعلق الأمر ببيانات المستخدمين وخصوصيتهم ، فإن إعداد عدة كاميرات على ساعة ذكية سيزيد من مخاوف المستخدمين.

وفي الوقت نفسه ، هذه مجرد براءة اختراع ، لذلك من المبكر التحدث عن كل هذه الأشياء. ومع ذلك ، فإن طلب براءة الاختراع يعطينا فكرة مبكرة عن أول ساعة ذكية لشركة Meta.