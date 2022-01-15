علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل ترفع أسعار التطبيقات في عدد من البلدان

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القاهرة - سامية سيد - ستقوم أبل برفع أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) في بعض البلدان في الأيام القليلة المقبلة، ومع ذلك ، سيتم تعديل العائدات وفقًا لذلك وسيتم احتسابها على أساس السعر غير الشامل للضرائب ، حسبما قالت شركة أبل في منشور إخباري على موقعها على الإنترنت.

 

واستشهد عملاق التكنولوجيا بالضرائب الرقمية وأسعار الصرف لهذه الخطوة، ستزداد تكلفة تطبيقات App Store في البحرين وأوكرانيا وزيمبابوي ، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة في هذه البلدان (بهذا الترتيب) بنسبة 5 في المائة و 20 في المائة و 5 في المائة على التوالي، وبينما ستشهد البلدان المذكورة أعلاه ارتفاعًا في الأسعار في التطبيقات على متجر التطبيقات ، هناك بعض البلدان التي لن ترتفع فيها الأسعار ولكن "سيتم تعديل العائدات لتعكس التغييرات الضريبية التالية".

 

وفي جزر البهاما ، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 12٪ إلى 10٪ ، وستحصل عُمان على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ، وستشهد طاجيكستان تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18٪ إلى 15٪، وشاركت أبل أيضًا القواعد القادمة للنمسا ولاتفيا ورومانيا وهي على النحو التالي.

 

"النمسا: ارتداد معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ بعد الانخفاض المؤقت إلى 5٪ للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية المؤهلة، أما لاتفيا: انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة من 21٪ إلى 5٪ لتأهيل الكتب الإلكترونية والمطبوعات الإلكترونية، بينما رومانيا: انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة من 19٪ إلى 5٪ لتأهيل الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمنشورات الإلكترونية "

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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