تقنية فريدة لتبريد المنسوجات المنزلية والملابس

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”هايك“ السويسرية، إطلاق تقنية جديدة لتبريد المنسوجات المنزلية والملابس، تأخذ في الاعتبار درجة حرارة الجسم.

وهذه هي أول تقنية نسيج في العالم توفر خدمات مزدوجة تهم التبريد الفوري والتكييف الآلي للجسم، وفقا للشركة.

وبحسب موقع ”لوليزار“ السويسري، في تقرير له، تتولى الأقمشة المطوّرة لهذه الشركة قراءة درجة حرارة الجسم ومدى الشعور بالبرد أو بالحرارة لدى الإنسان مع توفير خدمة التبريد المزدوجة.

ويوفر امتصاص طاقة الاندماج تبريدًا فوريًا بالملامسة قبل ظهور العلامة الأولى للعرق ويؤخر تراكم الحرارة في الجسم، ويليه عمل تبخير قوي يحاكي نظام التنظيم الحراري للجلد من خلال توفير التبريد التبخيري المستمر طالما أن الجسم ساخن ورطب.

وركز الإطلاق الأولي لهذه التقنية على المنسوجات المنزلية، ولاسيما منسوجات النوم مثل، غطاء الفراش والوسائد نظرًا لفائدتها الواضحة التي تتيح للمستخدمين الحصول على نوم جيد ليلا.

وتبدأ عملية التبريد قبل ظهور أول علامة للعرق وتؤخر تراكم الحرارة وتنظم درجة الحرارة باستمرار.

ويشرح التقرير طريقة عمل التقنية الجديدة، حيث تقوم المكونات التي تبرد على الفور بلمسة، بإعادة شحن الطبقة السطحية، مما يضمن مناخًا باردًا وجافًا ومريحًا للجسم.

وأوضح أن تقنية تبريد المنسوجات ذات الفعالية المزدوجة معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية من خلال اعتماد مادة حرارية وظيفية مشتقة بيولوجيًا من الزيت النباتي الذي يمتص الطاقة الحرارية، مما يوفر إحساسًا بالتبريد الفوري.

وأضاف أن ”المادة التي تعتمدها الشركة السويسرية في إنتاج هذه المنسوجات الذكية، تحتوي على أكثر من 50% من المكونات ذات الأصل الببولوجي المعتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية، وتتوافق هذه التقنية أيضا مع الفئة الأولى من معيار قائمة المواد غير المحظورة“.

وقال مدير التسويق في شركة ”هايك“، هوا كوان لام، إنه ”منذ بداية الوباء، استثمر المستهلكون أكثر في تحسين الراحة في منازلهم، نقضي ثلث وقتنا في النوم ولهذا من المهم الاستثمار في المنتجات التي تضمن لنا نومًا جيدًا طوال الليل“.

ووفق لام، ”لا تعتمد التقنية الجديدة فقط على مكونات أكثر متانة من بقية المنسوجات المعروضة في السوق، ولكنها تساعد في تنظيم درجة الحرارة بشكل فعال، بل إنه يمكن لمستعملها تقليل استهلاك الطاقة لمكيف الهواء“.