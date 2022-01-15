شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولايات أمريكية تطالب المحكمة بإعادة دعوى مكافحة الاحتكار ضد فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت عشرات الولايات بقيادة نيويورك من محكمة استئناف فيدرالية أمريكية إعادة دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد فيس بوك، فيما كتب محامون لنيويورك وولايات أخرى في رفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.

ووقالت شركة Meta Platforms، المالكة لموقع فيس بوك، إن الولايات أخطأت في طلب إلغاء قرار المحكمة الجزئية، وقال متحدث باسم ميتا في بيان "لا توجد أسباب لإلغاء هذا القرار في محكمة الاستئناف"، وقالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن موقع فيس بوك كان سيئًا للمستهلكين. وقالت: "مرارًا وتكرارًا، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة هيمنتها على السوق لإجبار الشركات الصغيرة على التوقف عن العمل وتقليل المنافسة لملايين المستخدمين".

وجادلت المجموعة، المكونة من 46 ولاية، قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس بواسبيرج من مقاطعة كولومبيا أخطأ في الحكم بأنهم انتظروا وقتًا طويلاً لرفع الدعوى، وجادلوا بأن الدول مسموح لها بالتأخيرات التي لا يسمح بها المدعون الخاصون، وجادلوا أيضًا بأنه إذا قررت المحكمة أنهم انتظروا وقتًا طويلاً ، فيُسمح للدول بمراعاة أن الآخرين ليسوا بسبب دورهم في حماية المصلحة العامة.

كما رفض Boasberg شكوى ذات صلة من لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيس بوك في يونيو لكنه سمح للوكالة بإعادة النظر في القضية، لقد فعلت ذلك ، وقال بواسبيرغ هذا الأسبوع إن القضية سيسمح لها بالمضي قدما، وطلبت كل من FTC والولايات من المحكمة في عام 2020 أن تأمر فيس بوك ببيع Instagram ، الذي اشترته مقابل مليار دولار في 2012، وWhatsApp، الذي اشترته مقابل 19 مليار دولار في عام 2014.

وتأتي الدعاوى القضائية بعد سنوات من التحقيق مع أكبر أربعة عمالقة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دعاوى قضائية ضد فيس بوك وAlphabet Inc Google.