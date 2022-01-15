شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. طريقة استخدام حسابى واتس آب على هاتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقريبًا كل هاتف ذكي جديد تم إطلاقه في السنوات القليلة الماضية يأتي مع دعم بطاقتي SIM، حيث تتيح لك هذه الميزة استخدام رقمين مختلفين على نفس الجهاز، ولسوء الحظ، لا يسمح لك WhatsApp، أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا على مستوى العالم، باستخدام حسابين مختلفين على جهاز واحد.

ولاستخدام حسابات WhatsApp متعددة على هاتف ذكي واحد ، يختار معظم مستخدمي Android "Dual WhatsApp" باستخدام ميزة استنساخ التطبيق، وقلة من المستخدمين يقومون بتثبيت تطبيقات الطرف الثالث لاستخدام حسابي WhatsApp، لكن لا تتوفر مثل هذه الميزات لمستخدمي iPhone.

لكن بفضل تطبيق WhatsApp Business، يمكنك استخدام حسابي WhatsApp مختلفين على جهاز iPhone واحد، حيث أن تطبيق WhatsApp Business مشابه للإصدار العادي ولكنه يحصل على بعض الميزات الإضافية التي تجعله مناسبًا لأصحاب الأعمال.

ويتيح لك WhatsApp حاليًا استخدام هذين الإصدارين من النظام الأساسي برقمين مختلفين على جهاز واحد، وإذا كنت تريد معرفة كيفية استخدام حسابي WhatsApp على جهاز iPhone واحد ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

1. افتح App Store على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. ابحث عن WhatsApp Business.

3. اضغط على أيقونة Get وقم بتثبيت التطبيق على جهاز iPhone الخاص بك.

4. بمجرد تثبيت التطبيق ، افتحه واضغط على زر Agree & Continue.

5. في نافذة جديدة ، ستتمكن من رؤية خيارين. اضغط على الخيار الثاني. مع الخيار الأول ، يمكنك استخدام حساب WhatsApp الحالي الخاص بك كحساب أعمال. سيسمح لك الخيار الثاني بإعداد حسابات WhatsApp Business جديدة برقم مختلف.

6. أدخل الرقم الذي تريد استخدامه لحساب WhatsApp الثاني.

7. تحقق من الرقم عن طريق إدخال كلمة المرور لمرة واحدة التي تلقيتها على الرقم المقدم.

8. أدخل اسمك وفي الخيار أدناه حدد خيار "ليس نشاطًا تجاريًا".

9. اضغط على تم.