شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفرض اختبارات COVID-19 الأسبوعية للأشخاص الذين يدخلون مكاتب الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ألفابت الشركة الأم لجوجل، إنها تفرض مؤقتًا اختبارات COVID-19 الأسبوعية لأي شخص يدخل مكاتب Google أو منشآتها في الولايات المتحدة، وقالت الشركة إن أي شخص يأتي إلى مواقع عمل Google في الولايات المتحدة سيحتاج إلى اختبار سلبي وسيُطلب منه ارتداء أقنعة من الدرجة الجراحية أثناء تواجده في المكتب.

وقال متحدث باسم Google: "للمساعدة في منع انتشار COVID-19 بشكل أكبر خلال هذه الفترة التي تزداد فيها المخاطر ، فإننا نطبق تدابير جديدة مؤقتة للصحة والسلامة لأي شخص يصل إلى مواقعنا في الولايات المتحدة"، وتوفر Google خيارات اختبار مجانية في المنزل وشخصيًا لموظفيها وعائلاتهم وأفراد أسرهم.

وتأتي السياسة المؤقتة للاختبار الأسبوعي كحالات لمتغير Omicron شديد العدوى لطفرة الفيروس التاجي في البلاد، وفي الشهر الماضي ، قالت Google إنها تؤجل خطتها للعودة إلى المكتب على مستوى العالم اعتبارًا من يناير وسط مخاوف متزايدة بشأن Omicron.

وكانت Google ، التي كانت واحدة من أوائل الشركات التي طلبت من موظفيها العمل من المنزل أثناء الوباء ، قد أخبرت موظفيها أنهم سيفقدون رواتبهم وسيُطردون في النهاية إذا لم يتبعوا قواعد التطعيم ضد COVID-19 ، وفقًا لتقرير CNBC. في ديسمبر.