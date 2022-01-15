شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التطبيق المجانى الذى يستخدمه رواد الفضاء ISS لصور الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن الدوران حول الأرض 16 مرة فى اليوم يعنى أن هناك وفرة من فرص التقاط الصور المذهلة لرواد الفضاء المقيمين على متن محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

وخلال زيارته الأخيرة التى استغرقت ستة أشهر للمنشأة الفضائية، أبهرنا رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه بمجموعة كبيرة من صور الأرض المذهلة التى التقطت من مسافة 250 ميلاً.

وقرب نهاية مهمته فى نوفمبر ، كشف Pesquet عن كيفية تمكنه من التقاط صور رائعة على أساس ثابت .

وفي تغريدة هذا الأسبوع ، قدم ماتياس مورير ، المقيم الحالي في محطة الفضاء الدولية نظرة ثاقبة إضافية حول كيفية مراقبة رواد الفضاء للأرض ، وحتى مشاركة اسم تطبيق الهاتف المحمول الذي يساعدهم في تحديد الأماكن التي تهمهم.

وقال ماورير، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في نوفمبر ، في تغريدة: "لمعرفة مكاننا فوق الأرض وعدم تفويت أي فرص مثيرة للاهتمام لالتقاط الصور ، يستخدم رواد الفضاء تطبيقاً يسمى برنامج خريطة العالم GoISSwatch و NASA، وتظهر هذه أيضًا أحوال الطقس وأهداف مراقبة الأرض من أجل [الصور] المثالية."

ويظهر التطبيق GoISSWatch ، الذي طورته GoSoftWork ( مجانًا لأجهزة iPhone و iPad ) ، لرواد الفضاء المسار المتوقع لمحطة الفضاء أثناء دورانها حول الأرض.

وبالنسبة إلى أبناء الأرض الذين يبحثون عن الأرض ، يوفر تطبيق iOS نفسه ( يمكن لمستخدمي Android تجربة هذا التطبيق ) تتبعًا فى الوقت الفعلي لمحطة الفضاء الدولية، ويتيح لك أيضًا معرفة موعد مرور المحطة على منطقتك ، مما يتيح لك فرصة تحديد القمر الصناعى المدارى بنفسك (لا حاجة إلى معدات خاصة ، فقط السماء صافية!).

وتعني ميزة الإشعارات في التطبيق أنه يمكنك التخطيط مسبقًا إذا كنت مهتمًا بمحاولة التقاط صورة للمحطة في سماء الليل، وفي رد على رسالة ماورر كشف مراقب النجوم ستيف رايس أنه يستخدم التطبيق لهذا الغرض بالضبط ، بما في ذلك في تغريدته صورة رائعة ذات تعريض ضوئي طويل التقطها لمحطة الفضاء الدولية .

كما أشار ستيف ، فإنه يستخدم إصدارًا مدفوعًا من تطبيق GoSoftWork يسمى GoSatWatch (10 دولارات) ، والذي يتيح لك تتبع ليس فقط محطة الفضاء الدولية ولكن أيضًا العديد من الأقمار الصناعية الأخرى التي تدور حول الأرض، ويتيح لك أيضًا تتبع مركبة الفضاء SpaceX أثناء المهام من وإلى محطة الفضاء الدولية، ومع ذلك فإن تطبيق GoSoftWork المجاني سيؤدي المهمة إذا كنت مهتمًا فقط باكتشاف محطة الفضاء.