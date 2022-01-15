صدور تحديث Nvidia الخاص بلعبة God Of War لأجهزة الحاسب الشخصي

صدرت اليوم لعبة God Of War المنتظرة بشدة لجميع ملاك أجهزة الحاسب الشخصي مع دعم كامل لتقنيات Nvidia المختلفة كما أعلنت الشركة سابقًا، لتكمل بذلك سلسلة نجاحاتها التي بدأت عبر منصة بلاي ستيشن 4 منذ عدة سنوات مضت.

وتتبع اللعبة قصة بطل الحرب الأسبارتي Kratos بعد إنتقاله من اليونان القديمة بعدما قام بتدميرها بشكل كامل، وتحركه إلى بلاد النرويج الباردة وتأسيسه لأسرة خاصة به هناك، وتظهر اللعبة الصعاب التي يواجهها البطل في تقبل حياته الجديدة ومحاولة الحفاظ على هدوئه الذي إكتسبه مؤخرًا، وقد تمكنت اللعبة سابقًا عندما صدرت من تحقيق الكثير من النجاحات المتنوعة، كما أنها حصلت على جائزة لعبة العام وحصدت الكثير من الجوائز التقنية الأخرى.

وتأتي اللعبة لملاك أجهزة الحاسب الشخصي بدعم كامل لتقنيات Nvidia الجديدة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبطاقات RTX وGTX الرسومية، وذلك لتقدم أفضل تجربة رسومية ممكنة على أجهزة الحاسب الشخصي لمحبي السلسلة والبطل.

زيادة الأداء بنسبة 45٪ في ألعاب God OF War مع استخدام خاصية Nvidia DLSS

تستخدم تقنية DLSS من نفيديا أنوية Tensor للذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على نتائج أفضل مع مختلف دقات العرض، بالإضافة إلى رفع معدل الإطارات أثناء تشغيل اللعبة بنسبة كبيرة.

وقد وصلت الزيادة في الاداء عند استخدام تقنية DLSS من نفيديا مع اللعبة إلى أكثر من 45٪ على دقات 4K، وتزيد بالطبع النسبة عند استخدامها مع دقة عرض أقل.

وتعمل تقنية Reflexs الخاصة من نفيديا على زيادة الاستجابة بنسبة 22٪ عند استخدام بطاقات Geforce 900، وبالطبع تزداد النسبة تدريجيًا عند استخدام بطاقات أقوى وذات أنوية ذكاء اصطناعي أكثر وأقوى، وتقدم التقنية تجربة لعب أكثر سلاسة وسهولًا عند استخدامها مما يسمح للاعبين بالاستمتاع بتجربة اللعبة بشكل كبير والاستفادة من المراوغات المتنوعة والصعبة داخل اللعبة.

ويمكنك الاستفادة من جميع هذه التقنيات الجديدة عند تثبيت تحديث Game Ready Driver الخاص ببطاقات Nvidia مباشرةً، ويعتبر هذا التحديث الأول الذي يصدر للبطاقات بعد صدور اللعبة.