صورة لأول سيارة كهربائية من إنتاج “إيفرغراند” الصينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة “تشينا إيفرغراند” الصينية عن اول سياراتها الكهربائية من خط التجميع يوم الأربعاء الامضي، في خطوة إيجابية للشركة المثقلة بالديون.

وقالت “إيفرغراند نيو إنيرجي” التابعة لـ”إيفرغراند” في بيان نقله موقع “ساوث تشينا مورنينغ بوست” إن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل “هنغتشي 5” Hengchi، جاهزة للتسليم بعد خروجها من خط التجميع في تيانجين.

ويبلغ مداها 700 كيلومتر لكل شحنة، فيما يصل سعر السيارة إلى 200 ألف يوان (31.44 ألف دولار).

وضخ مستثمرو الشركة 30 مليار دولار هونج كونج (3.85 مليار دولار) لتمويل طموح “هوي كا يان” مؤسس “إيفرغراند” والمتعلق بتصنيع سيارة تنافس “تسلا” في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وفوتت الشركة من قبل موعد الكشف عن السيارة والذي كان مقررًا في النصف الثاني من 2021.

وعلى مدى ربع قرن توسعت أنشطة إيفرغراند لتشمل تعليب المياه، ومجال الرياضة، والترفيه عبر الإنترنت ومدن الملاهي، والمستشفيات، والبنوك والتأمين، حتى إن الشركة أعلنت في 2019 أنها ستصبح أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم.