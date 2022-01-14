شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الكونجرس تستدعى فيس بوك وجوجل وتويتر وريديت للتحقيق فى تمرد 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير موقع engaged التقنى، أنه تم استدعاء Facebook وGoogle وTwitter وReddit من قبل لجنة منتقاة فى الكونجرس تحقق فى تمرد 6 يناير فى مبنى الكابيتول الأمريكى، وقالت اللجنة في بيان إن ردود الشركات حتى الآن "غير كافية".

وكانت الأسئلة "سؤالان رئيسيان موجهان إلى Select Committee وهما كيف ساهم انتشار المعلومات المضللة والتطرف العنيف في الهجوم العنيف على ديمقراطيتنا، وما هي الخطوات إن وجدت - التي اتخذتها شركات وسائل التواصل الاجتماعى لمنع منصاتها من أن تكون أرضًا خصبة لتطرف الناس إلى العنف "،

قال رئيس اللجنة بيني طومسون (D-MS)، إنه لأمر مخيب للآمال أنه بعد شهور من المشاركة ، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية، وتعمل Select Committee للحصول على إجابات للشعب الأمريكي وتساعد على ضمان عدم حدوث شيء مثل السادس من يناير مرة أخرى، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتأخر عملنا المهم أكثر من ذلك".

وتبحث اللجنة عن مجموعة من السجلات المتعلقة بنشاط المستخدمين على Facebook و YouTube وTwitter وReddit، بالإضافة إلى المستندات الداخلية حول تعامل الشركات في 6 يناير كشرط من مذكرات الاستدعاء الجديدة هذه، وتم منح جميع الشركات موعدًا نهائيًا في 27 يناير لتسليم المستندات إلى اللجنة.

وفي رسالة موجهة إلى مارك زوكربيرج ، يخاطب طومسون طريقة تعامل فيسبوك مع حركة "أوقفوا السرقة" التي تم تنظيمها على منصتها، ووصفت مذكرة داخلية بالتفصيل كيف فشل Facebook في التعرف على الخطر الذي تشكله المجموعات حتى بعد أحداث العنف فى 6 يناير، وتشير الرسالة أيضًا إلى شهادة من المخبر عن المخالفات فرانسيس هوجن، الذي أخبر الكونجرس العام الماضي أن فيسبوك حل فريق النزاهة المدنية بعد الانتخابات.

وفي خطاب موجه إلى سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، قال طومسون إن اللجنة المختارة "تعتقد أن شركة Alphabet لديها معلومات مهمة غير مفصح عنها والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيقها ، فيما يتعلق بكيفية تطوير Alphabet وتنفيذ ومراجعة إدارة المحتوى والترويج الخوارزمي وإضفاء الطابع الشيطاني والسياسات الأخرى التي قد تكون أثرت على أحداث 6 (يناير) 2021 ". وأشار إلى أن بعض مثيري الشغب بثوا الهجوم على موقع يوتيوب وأن المعلومات الخاطئة عن الانتخابات تنتشر على المنصة "حتى يومنا هذا".

ويشير خطاب طومسون إلى الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Parag Agrawal الذي تم تثبيته مؤخرًا إلى أن Jack Dorsey شهد بأن Twitter لعب دورًا في الأحداث التي وقعت في السادس من يناير، وفشل Twitter في الامتثال الكامل أو حتى الالتزام بجدول زمني للامتثال لطلب اللجنة المختارة لتحليلات الشركة الداخلية للمعلومات المضللة والمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة المتعلقة بانتخابات عام 2020 ، والجهود المبذولة للطعن أو إلغاء الانتخابات ، واستخدام تويتر من قبل المتطرفين العنيفين المحليين أو التأثيرات الخبيثة الأجنبية للتأثير على انتخابات 2020 "، كتب طومسون.

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق على أمر الاستدعاء، ولم يرد ممثلو Meta و Reddit و Google على الفور على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم Google إن الشركة "ملتزمة بالعمل مع الكونجرس من خلال هذه العملية." "لدينا سياسات صارمة تحظر المحتوى الذي يحرض على العنف أو يقوض الثقة في الانتخابات عبر YouTube ومنتجات Google ، وقد طبقنا هذه السياسات في الفترة التي تسبق 6 يناير وما زلنا نفعل ذلك اليوم."