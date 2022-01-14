شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا ستقبل عملة dogecoin الرقمية لشراء سلع الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك اليوم الجمعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستقبل دوجكوين العملة الرقمية المستندة إلى meme للبضائع، وقال ماسك في تغريدة: "سلع تسلا قابلة للشراء باستخدام Dogecoin".

وبعد الأخبار، ارتفع سعر Dogecoin إلى 0.20 دولار، وتبيع تسلا الملابس وأبازيم حزام "Giga Texas" ونماذج مصغرة من مركباتها بالإضافة إلى عناصر ملتوية محدودة الإصدار مثل Cyberwhistle ، والتي تم تصميمها على غرار Cybertruck الذي طال انتظاره.

وبعد الموافقة على Bitcoin ، يدعم الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك الآن عملة Dogecoin المشفرة ، حتى أنه يطلق عليه "Dogefather"، وتعد Dogecoin هي عملة مشفرة اخترعها مهندسو البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، اللذين قررا إنشاء نظام دفع. تم بالفعل تعدين ما يقرب من 113 مليار قطعة نقدية.

وبالإضافة إلى ذلك ، أكد ماسك في وقت سابق أن الشركة "على الأرجح" ستستأنف تلقي مدفوعات البيتكوين بعد بعض العناية الواجبة بشأن التحسينات في مزيج الطاقة المستخدم لتعدين العملة المشفرة.

وقال ماسك: "كنت أرغب في مزيد من العناية الواجبة للتأكيد على أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة هي على الأرجح بنسبة 50 في المائة أو أعلى ، وأن هناك اتجاهًا نحو زيادة هذا الرقم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فستستأنف تسلا قبول البيتكوين"، وأضاف: "الإجابة على الأرجح هي أن تسلا ستستأنف قبول البيتكوين".

وأكد ماسك أيضًا أن لديه استثمارًا شخصيًا كبيرًا في عملة البيتكوين بالإضافة إلى استثمار Tesla ولديه مقتنيات أصغر من Ethereum و Dogecoin.