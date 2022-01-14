شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية ضبط المؤقت لـ Apple Music والنوم على الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في النوم على Apple Music باستخدام هاتف أيفون الخاص بك، ولكنك تخاف من أن يستمر هاتفك في العمل حتى الصباح، يمكنك ضبط مؤقت النوم من خلال الجمع بين Apple Music وتطبيق الساعة، ونرصد لك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك إتباعها لتحقيق ذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية ضبط مؤقت نوم Apple Music كيفية ضبط مؤقت نوم Apple Music 1. ابدأ تشغيل تطبيق Apple Music وابدأ في تشغيل أي موسيقى تريد النوم عليها.

2. ابدأ تطبيق الساعة واضغط على علامة التبويب Timer في الأسفل.

4. اضغط عند انتهاء المؤقت وانتقل إلى أسفل للضغط على إيقاف التشغيل، ثم اضغط على تعيين.

5. اضغط على ابدأ.

سيتم تشغيل الموسيقى الخاصة بك طوال مدة مؤقت نومك الآن ثم يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في النهاية.