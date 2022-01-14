شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغنية "بيبى شارك" أول فيديو يصل إلى 10 مليارات مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغنية "بيبى شارك" من أكثر الفيديوهات التى حصلت على أعلى نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب ووصلت إلى 10 مليارات مشاهدة، فهي من أكثر الفيديوهات التى جذبت كافة فئات المجتمع العمرية ولفترة زمنية طويلة، مقارنة بالفيديوهات الأخرى من فيديوهات الأطفال.

وذكر تقرير على engadged التقنى أن أغنية Pinkfong للأطفال أصبحت أول فيديو يصل إلى 10 مليارات مشاهدة على YouTube، ومن غير المحتمل أن يصل إليها أى أحد أو يصمم مثلها فى أى وقت قريب، وكان فيديو لويس فونسى لأغنية "Despacito" منتشرا أيضا ولقى مشاهدات كبيرة عبر يوتيوب، ولكن لم يستطع تجاوز مشاهدات فيديو "Baby Shark" باعتباره الفيديو الأكثر شعبية في نوفمبر 2020.

وحقق ديسباسيتو 7.7 مليار مشاهدة حتى كتابة هذه السطور، وفقا لتقرير engadged، ومن المؤكد أن تمثيل الفيديو من خلال لقطات "الخطاف المألوف"، لحن 2016 فى "بيبى شارك"، هو جزء من نجاح الأغنية، ومن عوامل نجاحه أيضا العودة إلى الثقافة الشعبية التى تمت خلال الفيديو، بالإضافة إلى أغلفة المشاهير من أمثال James Corden وBebe Rexha. وببساطة حافظت أغنية babyshark من Pinkfong على مسارها فى تحقيق أعلى معدلات من النجاح من خلال أعلى المشاهدات مقارنة بمثيلتها، والاهتمام بها مستمر لفترة طويلة مستقبل.