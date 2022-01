شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تتخلى عن أجهزة Xbox One.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكافح Microsoft وSony لمواكبة الطلب على أجهزة Xbox Series X وPlayStation 5، بينما تخطط Sony لمواصلة تصنيع PlayStation 4 في الوقت الحالي، لتعويض النقص في وحدات التحكم في الجيل الحالي، فإن Xbox One لم يعد موجودًا وفقا لتقرير engadged.

وأوقفت Microsoft، فى يوليو 2020، Xbox One X وXbox One S Digital Edition بحلول تلك المرحلة، والآن ظهر أن الشركة توقفت بهدوء عن تصنيع Xbox One S بحلول نهاية ذلك العام أيضا، وقالت سيندي ووكر، كبيرة مديري تسويق منتجات وحدة التحكم في Xbox، لموقع The Verge: "للتركيز على إنتاج Xbox Series X أوقفنا الإنتاج لجميع وحدات تحكم Xbox One بحلول نهاية عام 2020".

وصرح رئيس Xbox Phil Spencer لصحيفة New York Times هذا الأسبوع أن Microsoft باعت أكثر من Series X وSeries S فى هذه المرحلة من دورة حياتها مقارنة بأي جيل سابق من Xbox، على الرغم من أنه لم يكشف عن أرقام المبيعات الفعلية.

وقال المحلل دانيال أحمد من شركة Niko Partners إن ذلك سيضع شحنات السلسلة X / S في أكثر من 12 مليون وحدة.

وعلى هذا النحو أخبرت شركة Sony Bloomberg يوم الأربعاء أنها ستستمر في صنع PS4 (الذي يستخدم مكونات أقل تقدمًا من PS5) فى عام 2022، على الرغم من التخطيط لإيقاف وحدة التحكم العام الماضى يقال إن الشركة تصنع حوالي مليون وحدة PS4 في هذا العام.

واقترحت Sony سابقًا أنها ستدعم PS4 حتى عام 2024، وستتوفر العديد من العروض الحصرية للطرف الأول على كل من وحدات التحكم الحالية والسابقة هذا العام، بما في ذلك Horizon Forbidden West و Gran Turismo 7 و God of War Ragnarök.