شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء وعلماء يطالبون Spotify بإنشاء سياسة تقلل من المعلومات الخاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحارب الأطباء وخبراء الصحة والعلماء المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 يوميًا، وفقا لتقرير engadged. واعتمدت منصات مثل Facebook وTwitter سياسات في محاولة للحد من الادعاءات الكاذبة المتفشية، لكن بعضها ليس لديه قواعد معمول بها، وأرسلت مجموعة من 270 طبيبًا وممرضًا وعالمًا ومعلمًا رسالة مفتوحة إلى Spotify بعد الحلقة الأخيرة من تجربة جو روغان، داعياً خدمة البث المباشر إلى تبنى سياسة واضحة والوفاء بمسئوليتها للتخفيف من انتشار المعلومات المضللة.

وفى حلقة 31 ديسمبر من البودكاست الخاص به، أجرى جو روغان مقابلة مع الدكتور روبرت مالون، عالم الفيروسات الذى قال إنه أحد مبتكري تقنية "الرنا المرسال"، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا صحيحًا خلال الدردشة، وقدم مالون ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول COVID-19، بما في ذلك فكرة أن "الذهان الجماعي" دفع الناس إلى الاعتقاد بأن اللقاحات كانت فعالة وفكرة أن الرئيس الأمريكى بايدن قد حجب البيانات التى تدعم الإيفرمكتين كعلاج صالح، وسرعان ما انتشرت الحلقة بين النقاد والمعجبين، حيث بلغ متوسط ​​عدد المستمعين في روجان أكثر من 10 ملايين مستمع لكل حلقة.

وقام موقع YouTube بإزالة مقطع فيديو من المقابلة وتم حظر Malone مؤخرًا من Twitter لانتهاكه سياسة التضليل COVID-19 للمنصة.

وتوضح الرسالة: "من خلال السماح بنشر التأكيدات الكاذبة والمؤذية للمجتمع، تعمل Spotify على تمكين وسائطها من إلحاق الضرر بثقة الجمهور في البحث العلمى وزرع الشك في مصداقية الإرشادات القائمة على البيانات التي يقدمها المهنيون، وهو ليس الانتهاك الوحيد الذى يحدث على منصة Spotify، ولكنها مثال ذو صلة على فشل المنصة في تخفيف الضرر الذي تسببه".

وفي أبريل، ذكرت The Verge أن Spotify كان على ما يرام مع حلقة روغان التي شجع فيها الأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا على عدم التطعيم.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الرسالة لم تكن "مضادة للقاحات ظاهريًا" ولم يوجه دعوة للعمل، كما كتب آشلي كارمان من The Verge في ذلك الوقت، ولقد أزال موقع Spotify أمثلة أكثر وضوحًا للمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، بما فى ذلك أغنية من الموسيقى إيان براون وملف صوتي من Pete Evans.

وقالت الشركة فى الماضى إنها "تحظر المحتوى على المنصة الذي يروج لمحتوى خطير كاذب أو خادع أو مضلل حول COVID-19 والذي قد يتسبب في ضرر غير متصل بالإنترنت، أو يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وليس لدى Spotify سياسة تضليل رسمية مثل Facebook و Twitter و YouTube وغيرها، وتطلب المجموعة من المنصة أن تفعل ذلك بالضبط ، بدلاً من اتخاذ إجراء مباشر ضد روغان أو إزالة الحلقة المعنية، كما إنهم يريدون من الشركة أن تضع قواعد من شأنها أن تجعل منشئو البودكاست مسئولين عن محتوى برامجهم.