الأرصاد: أجواء شديد البرودة الـ72 ساعة المقبلة والصغرى بالقاهرة تصل لـ8 درجات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة البرودة خلال 72 ساعة قادمة، حيث انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء ليسود طقس بارد نهارا علي شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل إلي 8 درجات ليلا ليكون الطقس ليلا و في الصباح الباكر شديد البرودة، كما تبقي فرص الامطار قائمة علي السواحل الشمالية الشرقية والغريبة وشمال الدلتا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.