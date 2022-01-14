الولايات المتحدة تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية الشهر القادم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وكالة ناسا أنها ستطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية في شهر فبراير القادم.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة “من المقرر أن تطلق مركبة الشحن الأمريكية Cygnus نحو المحطة الفضائية الدولية في 19 فبراير القادم، حيث سيحمل المركبة إلى مدارات الأرض صاروخ أمريكي من نوع Antares، سيطلق من إحدى القواعد الفضائية بولاية فرجينيا، بتمام الساعة 12:39 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (20:39 بتوقيت موسكو)”.

وستنقل المركبة إلى المحطة حمولة تشمل مواد غذائية، ومستشعرات وحساسات إلكترونية لأنظمة توليد الأكسيجين، وبطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، ومعدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية، وستتميز هذه المركبة عن مركبات Cygnus الأخرى بوجود محركات نفاثة تساعدها على تعديل مدار المحطة الفضائية أثناء التحامها بها.

وكانت ناسا قد أطلقت مركبة شحن من نوع Cygnus نحو المحطة في 11 أغسطس الفائت، حملت على متنها أيضا مواد غذائية ومعدات لإجراء التجارب العلمية.