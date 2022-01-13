شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تقيم دعوى قضائية تهدف لتفكيك Meta مالك فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة الجارديان أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي تراقب المنافسة الأمريكية يمكنها المضي قدمًا في دعوى قضائية ضد مالك فيس بوك.

وطلبت Meta الشركة الأم لكل من Facebook و Instagram و WhatsApp ، من المحكمة رفض شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية للمرة الثانية، ومع ذلك، قال القاضي جيمس بواسبيرج يوم الثلاثاء إنه ينبغي السماح للدعوى المنقحة التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية بالمضي قدمًا، حسبما ذكر التقرير.

وتريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، تحت رئاسة لينا خان الجديدة، إجبار Meta على بيع تطبيق مشاركة الصور Instagram وخدمة المراسلة WhatsApp في أحد أكبر التحديات التي واجهتها الحكومة ضد شركة تكنولوجيا منذ عقود، وأضاف التقرير أن الدعوى القضائية التي رفعتها تتهم ميتا باتباع "سلوك مناهض للمنافسة".

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد رفعت دعوى قضائية ضد فيس بوك خلال إدارة دونالد ترامب السابقة، ورفضت المحكمة شكواها في يونيو من العام الماضي، وقد قدمت الوكالة شكوى معدلة في أغسطس ، مضيفة المزيد من التفاصيل حول الاتهام بأن شركة التواصل الاجتماعي سحقت أو اشترت منافسين، ويتم استخدام منصات Meta بواسطة 2.8 مليار شخص حول العالم بشكل يومي.

وقال بواسبيرج إن هذه المرة كانت لجنة التجارة الفيدرالية "أكثر قوة وتفصيلاً" في عرض قضيتها، وكتب: "أوضحت الوكالة أيضًا أن فيسبوك لا يمتلك قوة احتكارية فحسب، بل إنه حافظ عن عمد على هذه القوة من خلال سلوك غير تنافسي، وتحديداً الاستحواذ على Instagram و WhatsApp" ، بحسب التقرير.