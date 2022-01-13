شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة الألمانية: جوجل وافقت على إزالة عرض الأخبار من عمليات البحث العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الكارتل الفيدرالي الألماني إن شركة Alphabet's Google عرضت إزالة محتوى News Showcase من نتائج البحث العامة في محاولة لإنهاء تحقيق منافسة في اختيار الأخبار في المنتج.

وسيتشاور مكتب كارتل الآن مع ناشري الأخبار المتأثرين لتقييم ما إذا كان اقتراح Google سيكون فعالاً، وأعلن مكتب كارتل في يونيو أنه يحقق في منتج معرض جوجل بموجب صلاحياته الجديدة لتنظيم شركات الإنترنت.

على جانب أخر، وافقت لجنة التجارة الدولية الأمريكية على مزاعم Sonos بأن Google قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لمنتجاتها، وأصدرت قرارها الأولى فى أغسطس وبهذا يكون حكمها حظر Google من استيراد المنتجات التي يتبين أنها انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشركة Sonos، ونظرًا لأن Google تصنع منتجاتها فى الصين ، فهذا يعنى أنها لن تتمكن من شحنها إلى الولايات المتحدة عندما يسرى حظر الاستيراد فى غضون 60 يومًا، وفقا لتقرير engadged .