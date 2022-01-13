لصانعي المحتوى.. جهاز إضاءة بخصائص فريدة من “لوجيتيك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 8:52 مساءً

أطلقت شركة ”لوجيتيك“ للصناعات التكنولوجية، جهاز إضاءة جديدا، مصمما لصانعي المحتوى والبث المباشر، أسمته ”Litra Glow“، من شأنه توفير ”مظهر طبيعي ومشرق لجميع ألوان البشرة“.

وقالت جاسمين أبولينار، مديرة الإنتاج في الشركة: ”لقد صممنا ”Litra Glow“ لحل التحديات الشائعة التي يواجهها القائمون على البث ومنشئو المحتوى، بما في ذلك جودة الضوء والظلال القاسية وإرهاق العين من ساعات البث الطويلة، حيث يقضي معظمهم أكثر من 8 ساعات يومياً أمام الشاشة“.

وذكرت شركة ”لوجيتيك“، وهي شركة أمريكية سويسرية تنتج ملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، أن جهازها الجديد آمن للبث طوال اليوم وأنه لا يمثل خطراً بيولوجياً على العين، موضحة أنها أجرت اختبارًا تجاوز 12 ساعة من التعرض المستمر لـ ”Litra Glow“، وهو أكثر مما يمكثه صانعو المحتوى في البث المباشر على الهواء.

وقالت الشركة إن ”Litra Glow“، يقدم إضاءة عالية الجودة بتقنية ”TrueSoft“، حيث إن استخدام هذه التقنية يضمن إضاءة ”LED“ متوازنة كاملة الطيف دون جعل لون بشرة الستريمر يبدو قاسياً أو باهتاً.

وأوضحت أن الضوء مكمل لكل لون بشرة، كما يمكن تعديله ليلائم احتياجات وتفضيلات كل فرد.

ووفقاً لإعلان الشركة، يأتي ”Litra Glow“ مع 5 إعدادات إضاءة مسبقة تعمل على تغيير السطوع ودرجة حرارة اللون، مع خيارات تتراوح من ضوء الشموع الدافئ إلى درجات اللون الأزرق الباردة، بالتزامن مع إمكانية تعديل كل هذه الخيارات عبر برنامج ”G HUB“ الخاص بالشركة.

وتابعت الشركة أن برنامج ”G HUB“ يسمح أيضاً لمنظمي البث المباشر، بإنشاء إعدادات الإضاءة الخاصة بهم ثم ربطها بلوحة المفاتيح الخاصة بهم لإجراء عمليات تبديل سريعة أثناء البث.

ومع ذلك، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا باستخدام لوحات المفاتيح التي تقدمها ”لوجيتيك“ فقط.

ومن المفترض أن يكون ”Litra Glow“، خياراً لائقاً للمسافرين الدائمين أو الأشخاص الذين لا يحبذون الظهور دائماً باستخدام برنامج ”الفوتوشوب“، الذي يوفر بعض الإضاءات التقليدية (ring lights).

وذكرت الشركة أن ”Litra Glow“ سريع وسهل الإعداد، كما أنه يأتي مع حامل للشاشة يوفر ارتفاعا قابلا للتعديل والدوران والإمالة.

وأوضحت ”لوجيتيك“ أن جهازها الجديد سيُطرح للبيع، خلال الشهر الجاري في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدة دول أوروبية محددة، عبر موقع الشركة الإلكتروني ومن موقع ”أمازون“ مقابل 60 دولاراً.