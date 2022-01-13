الأولى من نوعها.. تقنية جديدة لتبريد الملابس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة ”هايك“ السويسرية، تقنية جديدة لتبريد المنسوجات المنزلية والملابس، تأخذ في الاعتبار درجة حرارة الجسم.

وهذه هي أول تقنية نسيج في العالم توفر خدمات مزدوجة تهم التبريد الفوري والتكييف الآلي للجسم، وفقا للشركة.

وبحسب موقع ”لوليزار“ السويسري، في تقرير له، تتولى الأقمشة المطوّرة لهذه الشركة قراءة درجة حرارة الجسم ومدى الشعور بالبرد أو بالحرارة لدى الإنسان مع توفير خدمة التبريد المزدوجة.

ويوفر امتصاص طاقة الاندماج تبريدًا فوريًا بالملامسة قبل ظهور العلامة الأولى للعرق ويؤخر تراكم الحرارة في الجسم، ويليه عمل تبخير قوي يحاكي نظام التنظيم الحراري للجلد من خلال توفير التبريد التبخيري المستمر طالما أن الجسم ساخن ورطب.

وركز الإطلاق الأولي لهذه التقنية على المنسوجات المنزلية، ولاسيما منسوجات النوم مثل، غطاء الفراش والوسائد نظرًا لفائدتها الواضحة التي تتيح للمستخدمين الحصول على نوم جيد ليلا.

وتبدأ عملية التبريد قبل ظهور أول علامة للعرق وتؤخر تراكم الحرارة وتنظم درجة الحرارة باستمرار.

ويشرح التقرير طريقة عمل التقنية الجديدة، حيث تقوم المكونات التي تبرد على الفور بلمسة، بإعادة شحن الطبقة السطحية، مما يضمن مناخًا باردًا وجافًا ومريحًا للجسم.

وأوضح أن تقنية تبريد المنسوجات ذات الفعالية المزدوجة معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية من خلال اعتماد مادة حرارية وظيفية مشتقة بيولوجيًا من الزيت النباتي الذي يمتص الطاقة الحرارية، مما يوفر إحساسًا بالتبريد الفوري.