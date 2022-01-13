شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنتج 4 أقمار صناعية حديثة من طراز" جلوناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال 10 أقمار صناعية للملاحة الفضائية قيد الإنتاج في شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية، بما في ذلك 4 أقمار صناعية من الجيل الحديث من طراز "جلوناس".

جاء ذلك في تقرير نشرته الاثنين 10 يناير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، وأوضح التقرير أن أول قمر صناعي من طراز "جلوناس – كا 2" يخطط لإطلاقه عام 2022 وفقا لما نقلته RT.

وبموجب اتفاقية موقعة بين "روس كوسموس" وشركة "ريشيتنيوف" سيتم مستقبلا إنتاج 11 قمرا صناعيا من هذا النوع، ومن شأنها زيادة دقة الملاحة الفضائية وتحديث مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "جلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.

وهناك اتفاقية أخرى وقعت بين الشركتيْن الروسيتين تقضي بوضع مشروع لمجموعة الأقمار الصناعية التي تحلق على ارتفاع عال وتضم 6 أقمار صناعية من شأنها زيادة دقة الملاحة في مناطق القطب الشمالي.

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أنه يخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "جلوناس" حتى 30 قمرا صناعيا.