شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يبلغ 19 عامًا يتمكن من اختراق أكثر من 20 سيارة تسلا فى 10 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أنه استولى على أكثر من 20 سيارة تسلا في 10 دول من خلال ثغرة في البرامج، فشارك ديفيد كولومبو المقيم في ألمانيا، هذا الإنجاز على تويتر، قائلاً إن الخطأ لا يقع على عاتق الشركة التي أسسها إيلون موسك ، ولكن يقع على مالكي تسلا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور على الخلل في برامج الطرف الثالث التي سمحت لكولومبو بفتح الأبواب والنوافذ، وبدء تشغيل السيارات بدون مفاتيح وتعطيل أنظمة الأمان.

كما غرد أيضا أن الثغرة الأمنية تتيح له استخدام كاميرات تسلا الداخلية للتجسس على السائق، وقال كولومبو، "إنها ليست ثغرة أمنية في البنية التحتية لشركة تسلا، ولكنها سببها بالفعل مالكو تسلا وطرف ثالث"، مؤكداً أنها جزء ثالث من البرمجيات المخطئة.

وأوضح الشاب: "أنا على اتصال بفريق أمان منتج تسلا بالإضافة إلى مشرف الطرف الثالث لتنسيق إخطار المالكين المتأثرين بالإضافة إلى طرح التصحيح للثغرة الأمنية".

تكمن مشكلة البرنامج في كيفية تخزينه لمعلومات مالك تسلا اللازمة لربط السيارات بالبرنامج، وفي سلسلة التغريدات، ذكر أنه من الممكن بالنسبة له فتح الأبواب عن بُعد والبدء في قيادة سيارة تسلا.