شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بزوج من المخالب يجرى عمليات استئصال الرحم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الخبراء روبوت به زوج من المخالب المتصلة بذراعين على شكل بشري لإجراء عمليات استئصال الرحم، وذلك في ثلاث منشآت طبية أمريكية، ويُطلق على هذا النظام الجراحي اسم Hominis، حيث يتم تشغيل هذا النظام الجراحي بواسطة وحدة تحكم بشرية تقوم بمناورة الأذرع الروبوتية أثناء مشاهدة الإجراء الذي يحدث على الشاشة في الوقت الفعلي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتميز الروبوت بمفاصل الكتفين والكوع والمعصم لتوفير البراعة البشرية على مستوى الإنسان والتعبير بزاوية 360 درجة.

ويوجد ذراع إضافي يوجه كاميرا الفيديو بالمنظار من خلال شق صغير منفصل للمساعدة في تصور الإجراء الداخلي، ويدخل الإنسان عبر المهبل لإجراء عملية استئصال الرحم ثم يلف ذراعيه حول الرحم لإجراء العملية.

كما يتم استخدام الروبوت في مركز كيندال الطبي الإقليمي بفلوريدا هيلث سيليبريشن ومستشفى النساء في جاكسون ميموريال.

ويهدف نظام Hominis إلى المساعدة في إزالة الرحم، جنبًا إلى جنب مع أحد قناتي فالوب والمبيضين أو كليهما، وكذلك في إزالة أكياس المبيض، ويعد أول نظام جراحي آلي يحصل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ومع ذلك، تطلب إدارة الغذاء والدواء توفير برامج تدريب شاملة للجراحين وموظفي غرفة العمليات قبل أن يتمكنوا من تشغيل الجهاز.

وثبت أن إجراء هذه العمليات عبر المهبل هو أفضل طريقة، وهذا ليس فقط لأنه أقل إيلامًا للمرضى، ولكن يكون وقت الشفاء أقصر وله مخاطر أقل للإصابة بالعدوى مقارنة بالدخول عن طريق البطن.