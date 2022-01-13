شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا على المريخ تواجه عقبة فى تخزين سادس عينة لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدمت مركبة المثابرة التابعة لناسا بعقبة تمنع ذراعها الآلية من تخزين عينة صخرية سادسة تم التقاطها على سطح المريخ، وواجهت المركبة العقبة أثناء محاولتها التقاط أحدث قطعة صخرية لها، والتى تتمثل فى قطعة صغيرة من الحطام بحجم الحصاة تمنعها من تخزين العينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت المركبة موجودة على الكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، وتتدفق ببطء عبر فوهة Jezero Crater لأخذ عينات من الصخور لاستعادتها لاحقًا.

كتب فريق المثابرة فى تغريدة على تويتر باسم العربة الجوالة "لقد التقطت مؤخرًا حجر الأساس السادس وواجهت تحديًا جديدًا، فيبدو أن بعض الحطام بحجم الحصاة يعيق ذراعى الآلية من تسليم الأنبوب للتخزين".

واستردت العينة فى 29 ديسمبر، أو اليوم المريخى 306 على المريخ، حيث نجحت فى حفر العينة واستخراجها، لكن النقل إلى الأنبوب فشل.

واكتشفت وكالة ناسا وجود قطعة صغيرة من الصخور داخل مدخل منطقة رسو الأنبوب، ما يمنعها من الدخول، وتعمل وكالة الفضاء الأمريكية الآن على إزالة الحطام، لكن نظرًا لأن المريخ في واحدة من أبعد نقاطه عن الأرض، على بعد 215 مليون ميل، فهناك تأخير.

عندما نظرت ناسا فى البيانات التى عادت إلى الأرض بعد أخذ العينات، وجد الخبراء أن حفر الصخور سار بسلاسة، لكن لسوء الحظ، لم يتم نقل عينة الصخور إلى الأنبوب كما هو متوقع، مع وجود حالة شاذة تم رصدها في نقل الأنبوب.

وأرسل خبراء ناسا طلبًا إلى العربة الجوالة لإرسال صور إضافية إلى الخلف للأنبوب والمركبة الجوالة ومنطقة التجميع لفهم الشذوذ بشكل أفضل.