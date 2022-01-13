شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف كتاب من القارئ الإلكترونى Kindle Cloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أحد عيوب استخدام القارئ الإلكترونى Kindle Cloud Reader بدلاً من تطبيق Kindle للهاتف هو أن Cloud Reader يمكن أن يصبح مزدحمًا بالكتب، ما يجعل من الصعب العثور على عنوان تريد قراءته.

وإذا كنت ترغب فى تنظيم Cloud Reader عن طريق حذف كتاب، فسيتعين عليك حذفه نهائيًا من حساب أمازون، وهنا نقدم لك 3 خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider" للقيام بذلك.

1. افتح موقع أمازون فى متصفح الويب.

2. حرك مؤشر الماوس فوق "الحساب والقوائم" ثم اضغط فوق "المحتوى والأجهزة" من القائمة المنسدلة.

3. اضغط فوق مربع الاختيار الخاص بكتاب واحد أو أكثر تريد إزالته، ثم اضغط فوق "حذف" أعلى الصفحة.

جدير بالذكر أنه إذا كنت ترغب فى قراءة كتب Kindle فى وضع عدم الاتصال فى مكان لا توجد به خدمة إنترنت، فيجب عليك استخدام تطبيق Kindle على جهاز محمول أو الكمبيوتر الخاص بك، فلم يعد Kindle Cloud Reader يسمح لك بتنزيل الكتب للقراءة فى وضع عدم الاتصال.