شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Mini و آيفون 7 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف آيفون 7 كما يلى:
- هاتف iPhone 13 Mini
- هاتف iPhone 13 Mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
هاتف آيفون 7
نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 10
أبعاد الهاتف: 138.3×67.1×7.1 ملم
مساحة الشاشة: شاشة 4.7 بوصة
دقة الشاشة: 750×1334 بيكسل
الكاميرا الخلفية: كاميرا 12ميجا بيكسل
الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 7 ميجا بيكسل
المعالج: بمعالج Apple A10 Fusion
الرامات: 2 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت
البطارية: بقوة 1960 mAh